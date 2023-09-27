原标题：汇聚金融力量 共创美好生活 招联开展“五进入”集中教育宣传活动

9月26日，深圳金融业机构集中开展以“汇聚金融力量，共创美好生活”为口号的进社区、进校园、进企业、进商圈、进农村（以下简称“五进入”）教育宣传活动。作为深圳唯一、粤港澳大湾区首家消费金融公司，招联积极响应号召，结合当下上班族的生活方式和消费习惯，因地制宜开展“进商圈”教育宣传活动，普及相关金融知识，引导年轻一代上班族正确认识和使用金融产品和服务，强化上班族的消费者权益保护意识。

全方位助力上班族防范金融风险

当前95后、00后新一代年轻人逐渐成为职场主力，在自身消费能力得到提升的同时，金融产品和消费场景的多元化发展也让其面临着多样化的消费选择，针对上班族的消费陷阱和金融风险也应运而生。招联结合征信、合同签订、虚假营销、网络诈骗等与年轻职场人息息相关的场景，开展“进商圈”教育宣传，普及相关金融基础知识和防骗反诈措施，切实提升上班族合法权益保护能力，建立正确、理性的消费观。

为增加上班族对招联“五进入”活动的了解和关注，传递“五进入”活动理念，同时拉近与前来参与者的距离，招联在深圳科兴科学园现场设置了“招联极致体验消保驿站”。招联消保驿站的背景板印有“五进入”活动口号“汇聚金融力量 共创美好生活”，摆放了2023年金融消费者权益保护教育宣传月主题海报及“五进入”集中教育宣传日海报，同时在展区现场设置了一块显示屏滚动播放招联原创设计制作的反诈视频，充分利用多媒体，通过动静结合的方式进行金融知识教育宣传，促进前来参与活动的上班族对相关宣传内容加深理解。

为了让参与者尽可能全面接触并了解到相关知识，招联消保驿站在扭蛋机里放置了征信、反诈、虚假营销、理性消费、认真阅读合同等与消费者息息相关的知识题。在“金融为民”主题拍照区，招联将“金融为民”“珍爱信用记录 共筑诚信金融”“保护个人信息 谨防网络诈骗”“传播金融正能量 筑牢安全防护墙”“提升金融服务 保障消费权益”等活动系列口号植入，深化参与者对本次“五进入”活动的认知。

同时，为了更有效切实地延伸金融教育宣传场景并巩固宣传成效，招联还为前来参与的上班族分发《防骗西游》漫画、征信知识小册子。一系列活动和措施，在实现宣传效果长效化和宣传内容饱和化的同时，切实提升参与者金融素养、自我保护意识和风险防范能力。

多措并举不断提升消保水平

前不久，招联亮相深圳首届金融教育宣传节，参与并开展了一系列活动。启动仪式上，招联参加了深圳银行业保险业在线调解室授牌仪式，为推动金融纠纷高效化解，完善多元化解配套机制贡献力量。活动期间，招联将金融知识宣传内容寓教于乐，打造“招联极致体验消保驿站”，吸引了众多市民积极参与，成为人气摊位。在现场开展了扭蛋机抽答题赢奖品、“我为反诈代言”拍照宣誓活动以及《防骗西游》漫画、征信知识小册子宣发，让参与市民在学到金融知识的同时获得实在的实惠和参与感。

消保是新时代金融政治性、人民性的集中体现，是企业品牌塑造和可持续发展的内在要求。招联切实承担金融消费者合法权益保护的主体责任，通过开展系列反欺诈线上公益直播、金融知识普及线上线下活动，建立起全渠道多形式的宣传新模式，共覆盖金融消费者超2600万人，取得了良好的宣传效果；连续多年开展“金融知识进校园”“暑期三下乡”等社会公益实践活动，制作丰富多样的防骗反诈宣传单、漫画手册等宣传物料，为超过600万乡村居民、近400万学生群体普及金融知识教育、提升金融风险防范意识。

招联将持续探索和完善消费者权益保护工作机制，提升金融服务水平，深化消费者权益保护工作。未来，招联将不忘初心，不断提高服务质量，优化用户体验，切实维护消费者合法权益，积极响应国家政策，加强金融风险防范和化解工作，为推动金融行业健康发展做出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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