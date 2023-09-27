人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：打通“最后一公里” 推进水网先导区建设

2023年09月27日15:28 | 来源：人民网
小字号

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）“在加快推进国家水网建设各项任务的同时，创新省级水网建设推进机制，开展水网先导区建设，鼓励地方先行先试，推动省级水网建设任务加快落地实施。”水利部副部长刘伟平在今日举办的“推进水网先导区建设”新闻发布会上表示，近期，水利部确定了宁夏回族自治区、安徽省、福建省作为第二批省级水网先导区，浙江省宁波市、河南省平顶山市、山东省烟台市、江苏省宿迁市、山西省大同市、湖南省娄底市、陕西省延安市作为第一批市级水网先导区，广东省茂名市高州市、湖北省天门市、福建省龙岩市武平县作为第一批县级水网先导区。

去年8月，水利部确定广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西7个省（自治区）作为第一批省级水网先导区。一年多来，7个先导区省份认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，形成了一批典型经验和亮点，起到了先行先试作用。在先导区的示范引领下，各省各地积极推进省市县级水网规划建设，全力打通水网“最后一公里”。

刘伟平指出，为进一步引导和调动各地推进水网建设的积极性，水利部在持续推进第一批省级水网先导区建设工作的基础上，启动开展第二批省级水网先导区建设；同时，为加快市县水网规划建设，鼓励一些地方先行先试，创造一批可借鉴、可推广的典型经验，开展第一批市级和县级水网先导区建设工作。

刘伟平表示，水利部在水网工程建设管理模式、投融资机制、协同融合发展等方面提出了一些创新举措；数字孪生规划建设推进有力，省级层面数字孪生总体设计较为明确，在数字孪生先行先试中期评估中被评为优秀，市县层面数字孪生建设有序开展，部分项目在加快建设。

“总体上看，这些水网先导区建设基本能够实现预期效果，为加快构建国家水网、推进省市县水网协同融合创造一批典型经验，发挥示范引领作用。”刘伟平说。

水网先导区建设是一项复杂的系统工程，涉及面广，需要统筹各方力量，凝聚共识，形成推动工作的合力。刘伟平表示，下一步，将全面落实《国家水网建设规划纲要》部署，高质量推进水网先导区建设，有序推进各层级水网协同融合，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，为推进中国式现代化提供有力的水安全保障。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：打通“最后一公里” 推进水网先导区建设
　　发布会现场。人民网 欧阳易佳摄 人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）“在加快推进国家水网建设各项任务的同时，创新省级水网建设推进机制，开展水网先导区建设，鼓励地方先行先试，推动省级水网建设任务加快落地实施。…
促“丰产”为“丰收”：“石门柑橘”成为农户“甜蜜果”
　　农户在果园中采摘果实。湖南省石门县融媒体中心 唐亚翔摄 人民网北京9月27日电 （记者李彤）为期三个月的“2023年中国农民丰收节金秋消费季”正在火热举办中，活跃城乡消费市场，传递丰收节日的喜悦。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部