发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）“在加快推进国家水网建设各项任务的同时，创新省级水网建设推进机制，开展水网先导区建设，鼓励地方先行先试，推动省级水网建设任务加快落地实施。”水利部副部长刘伟平在今日举办的“推进水网先导区建设”新闻发布会上表示，近期，水利部确定了宁夏回族自治区、安徽省、福建省作为第二批省级水网先导区，浙江省宁波市、河南省平顶山市、山东省烟台市、江苏省宿迁市、山西省大同市、湖南省娄底市、陕西省延安市作为第一批市级水网先导区，广东省茂名市高州市、湖北省天门市、福建省龙岩市武平县作为第一批县级水网先导区。

去年8月，水利部确定广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西7个省（自治区）作为第一批省级水网先导区。一年多来，7个先导区省份认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，形成了一批典型经验和亮点，起到了先行先试作用。在先导区的示范引领下，各省各地积极推进省市县级水网规划建设，全力打通水网“最后一公里”。

刘伟平指出，为进一步引导和调动各地推进水网建设的积极性，水利部在持续推进第一批省级水网先导区建设工作的基础上，启动开展第二批省级水网先导区建设；同时，为加快市县水网规划建设，鼓励一些地方先行先试，创造一批可借鉴、可推广的典型经验，开展第一批市级和县级水网先导区建设工作。

刘伟平表示，水利部在水网工程建设管理模式、投融资机制、协同融合发展等方面提出了一些创新举措；数字孪生规划建设推进有力，省级层面数字孪生总体设计较为明确，在数字孪生先行先试中期评估中被评为优秀，市县层面数字孪生建设有序开展，部分项目在加快建设。

“总体上看，这些水网先导区建设基本能够实现预期效果，为加快构建国家水网、推进省市县水网协同融合创造一批典型经验，发挥示范引领作用。”刘伟平说。

水网先导区建设是一项复杂的系统工程，涉及面广，需要统筹各方力量，凝聚共识，形成推动工作的合力。刘伟平表示，下一步，将全面落实《国家水网建设规划纲要》部署，高质量推进水网先导区建设，有序推进各层级水网协同融合，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，为推进中国式现代化提供有力的水安全保障。

(责编：罗知之、吕骞)

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