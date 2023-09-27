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促“丰产”为“丰收”：“石门柑橘”成为农户“甜蜜果”

2023年09月27日15:01 | 来源：人民网
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 农户在果园中采摘果实。湖南省石门县融媒体中心 唐亚翔摄

农户在果园中采摘果实。湖南省石门县融媒体中心 唐亚翔摄

人民网北京9月27日电 （记者李彤）为期三个月的“2023年中国农民丰收节金秋消费季”正在火热举办中，活跃城乡消费市场，传递丰收节日的喜悦。

“石门柑橘，‘致富树’结出‘甜蜜果’。”“桔橙压枝，果香四溢。”在日前举办的“石门柑橘”北京推介会上，参会嘉宾表示，当前我国果品流通的新业态、新模式快速发展，呈现出全渠道、多场景、多业态、仓店一体化发展的态势。建议探讨果品现代流通的创新模式，加强质量安全管理，加强国际合作与交流，提升产业发展附加值，促“丰产”为“丰收”。

中国果品流通协会会长鲁芳校表示，果品是乡村重要的特色产业，是巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的重要支撑。进入新阶段，果品产业正处于高质量发展的关键时期，果品市场和果品贸易出现新的变化和特点。水果市场价格总水平稳中有升，优质优价、低质低价趋势更加明显。协会将继续支持地方果品产业做大做强，推进农村三产融合发展，推进果品行业转型升级，努力搭建好产销对接和行业交流合作的平台，打通产业链、优化供应链。

湖南省石门县委副书记、县长李长春表示，石门县是全国柑橘主产区，柑橘面积45万亩，年产量50万吨以上，是当地农业经济的支柱产业之一。2022年，全县柑橘鲜果产业实现综合销售收入达16.24亿元，“石门柑橘”品牌价值达25.93亿元。据统计，全县近30万人以柑橘为主业。“我们建设了现代柑橘生产基地、推行无公害农产品质量安全标准、加强采后商品化处理、发展柑橘深加工产业，开展品牌创建，柑橘产业已经成为石门县农民致富和乡村振兴的支柱产业。”

“当前，国内外果品流通的新趋势值得关注。”有参会专家表示，从国内看，体现在冷链物流日益重要、环节多链条长、信息不对称；从国外看，体现在全球供应链整合、标准化和精细化运作、果品跨境电商发展迅速。相比较而言，国内外果品流通的差异体现在冷链物流发展程度不同、果品流通环节和链条长度不同、果品物流信息共享程度不同，这也是我国果业产业发展提升的空间所在。随着智能化技术应用、信息化平台建设、多元化渠道拓展、差异化服务创新、可持续供应链、培育新型经营主体等环节的提升，我国果业产业将为建设农业强国做出更大贡献。

农户在果园中采摘果实。湖南省石门县融媒体中心 唐亚翔摄

农户在果园中采摘果实。湖南省石门县融媒体中心 唐亚翔摄

(责编：罗知之、吕骞)
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