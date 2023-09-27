人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）“广东省依托碳账户体系开展绿色金融创新、甘肃探索‘绿色钢铁+绿色能源+绿色金融’的产业融合之路、黑龙江推动农村碳资产开发与交易、江西打造高质量锂电新能源产业集群……”厦门大学“碳中和发展力”研究团队与南昌大学经济管理学院日前联合发布的2023中国碳中和发展力指数显示，当前，一批低碳转型的新经验和新亮点正在不断涌现，绿色低碳已成为地方发展新动力。

2023年是我国提出“双碳”目标的第三年。据厦门大学“碳中和发展力”研究团队首席经济学家孙传旺介绍，中国碳中和发展力指数也连续发布了三年。该指数以成长力、转型力、竞争力、协调力和持续力构成的“五力”驱动模型为基本框架，对各地的碳中和发展力进行结构化分解，并结合地方的碳中和行动举措等辅助分析，形成了一套“五+N”的完整体系。

孙传旺表示，与2022年相比，多地“双碳”工作稳中有进，碳中和发展力指数稳步增长，平均增幅接近2分。各地碳中和发展优势突出，特色鲜明。

“现阶段我国碳中和发展仍面临经济增长、结构转型、科技发展、制度协调与持续减排等值得关注的发展现状。对相关指数的研究，有利于为‘双碳’工作提供科学依据和价值参考，有序推进碳中和事业的发展。”孙传旺说。

(责编：罗知之、吕骞)

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