人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：低碳新探索不断涌现 为地方发展注入新动力

2023年09月27日15:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）“广东省依托碳账户体系开展绿色金融创新、甘肃探索‘绿色钢铁+绿色能源+绿色金融’的产业融合之路、黑龙江推动农村碳资产开发与交易、江西打造高质量锂电新能源产业集群……”厦门大学“碳中和发展力”研究团队与南昌大学经济管理学院日前联合发布的2023中国碳中和发展力指数显示，当前，一批低碳转型的新经验和新亮点正在不断涌现，绿色低碳已成为地方发展新动力。

2023年是我国提出“双碳”目标的第三年。据厦门大学“碳中和发展力”研究团队首席经济学家孙传旺介绍，中国碳中和发展力指数也连续发布了三年。该指数以成长力、转型力、竞争力、协调力和持续力构成的“五力”驱动模型为基本框架，对各地的碳中和发展力进行结构化分解，并结合地方的碳中和行动举措等辅助分析，形成了一套“五+N”的完整体系。

孙传旺表示，与2022年相比，多地“双碳”工作稳中有进，碳中和发展力指数稳步增长，平均增幅接近2分。各地碳中和发展优势突出，特色鲜明。

“现阶段我国碳中和发展仍面临经济增长、结构转型、科技发展、制度协调与持续减排等值得关注的发展现状。对相关指数的研究，有利于为‘双碳’工作提供科学依据和价值参考，有序推进碳中和事业的发展。”孙传旺说。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：低碳新探索不断涌现 为地方发展注入新动力
　　人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）“广东省依托碳账户体系开展绿色金融创新、甘肃探索‘绿色钢铁+绿色能源+绿色金融’的产业融合之路、黑龙江推动农村碳资产开发与交易、江西打造高质量锂电新能源产业集群……”厦门大学“碳中和发展力”研究团队与南昌大学经济管理学院日前联合发布的2023中国碳中和发展力指数显示，当前，一批低碳转型的新经验和新亮点正在不断涌现，绿色低碳已成为地方发展新动力。 2023年是我国提出“双碳”目标的第三年。…
30年来，这个国际品牌为何坚持扎根广州
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部