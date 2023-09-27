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“进一步加强水资源节约集约利用”系列解读一

加强水资源节约集约利用 专家：系统推进农业农村节水

2023年09月27日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （许维娜、实习生张思锐）加强水资源节约集约利用是我国水资源管理的必然选择。通过提高水资源利用效率、推行节水型社会建设、加强水资源保护和治理，可以有效缓解水资源供需矛盾，保障水安全。

为深入推进水资源高效利用，近日，国家发展改革委、水利部等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（以下简称《意见》），提出了水资源节约集约利用关键路径和重要措施。

“水资源节约集约利用是需要全社会各行各业共同参与的系统工程，多措并举才能加快水资源节约集约利用整体步调。”中国工程院院士、农业水资源高效利用全国重点实验室主任、中国农业节水和农村供水技术协会会长康绍忠表示，《意见》由多部门联合印发，体现了各有关部门加强统筹协调、凝聚合力，共同推进水资源节约集约利用。

《意见》强调，在管理方面，严格用水总量和强度双控，健全用水定额体系；在科技方面，加强节水技术研发，强化新一代信息技术在节水业务中的应用研究；在“开源”方面，加强污水资源化利用，推广海水、矿井水、雨水等非常规水资源利用，创新性推进节水新格局；在协同发力方面，各有关部门齐抓共管，统筹做好节水制度与体系建设。

“农业用水占全国用水总量60%以上，目前农业用水还不够精细，存在适水种植未全面普及、节水灌溉面积不广等问题。”中国农业大学水利与土木工程学院副院长牛俊表示，《意见》对推进农业农村节水作了系统部署：

一是强化在农业节水工作中推进适水发展。《意见》提出，西北等干旱地区压减高耗水作物种植，扩大低耗水高耐旱作物种植，因地制宜推行轮作休耕。地下水超采地区禁止新增开采，已开采地区逐步全面禁采。

二是强调在节水农业中全面推广高效节水技术。《意见》提出，持续推进高标准农田建设和节水型灌区建设，加快灌区续建配套和现代化改造。在水浇地、旱作区、牧区、种养结合等地区通过节水技术应用大规模提高农业用水效率。

三是重点关注提高农村节水能力。推广农村生活供用水计量收费；推广适宜的“生物+生态”污水处理技术，加强污水收集和回用。

(责编：申佳平、吕骞)
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