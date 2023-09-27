人民网北京9月27日电 （记者申佳平）9月27日，《制造业企业质量管理能力评估规范》团体标准在京发布。

据了解，《制造业企业质量管理能力评估规范》由工业和信息化部电子第五研究所等机构、华为技术有限公司等三十余家制造业企业联合起草，以我国制造业企业管理现状为出发点，结合国内外先进的管理标准、方法、工具和优秀企业的有益实践，从质量管理体系有效性、质量管理数字化、持续成功的能力、质量绩效等四个维度提出了30个指标要求，将制造业企业质量管理能力从低到高分为了经验级、检验级、保证级、预防级、卓越级五个等级。

“标准是推动经济活动和社会发展的技术支撑，是履行行业管理职能、促进制造业高质量发展的重要抓手。”工业和信息化部科技司副司长刘伯超在发布会上指出，《制造业企业质量管理能力评估规范》团体标准聚焦制造业企业质量管理短板弱项，着力提升质量管理体系有效性、推进质量管理数字化、增强企业持续成功的能力、提高质量绩效和经济效益，是顺应质量发展规律的必然选择，是制造强国、质量强国建设的当务之急，是推动制造业实现质的有效提升的一项重大举措，将为推动制造业迈向价值链中高端发挥重要支撑引领作用。

刘伯超表示，工业和信息化部将组织实施制造业卓越质量工程，引导企业树立“产品质量是由研发设计决定、加工制造实现、实验测试保障”的正确理念，推广制造业企业质量管理能力评价标准，引导企业由经验级、检验级、保证级向预防级、卓越级逐步提升质量管理能力，实现专精特新发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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