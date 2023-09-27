人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）今日，中国气象局举办例行新闻发布会，国家气候中心副主任贾小龙在会上表示，国庆假日期间（9月29日至10月6日），全国大部分地区气象条件总体较好，适宜外出活动。华西地区多阴雨天气，雨日多、累计量大，四川东北部、陕西南部、重庆等地局地降水较强；北方地区有大范围阴雨和降温过程；南部海区风力较大。

贾小龙表示，华西多阴雨天气，华西大部累计雨日有4至7天。其中，29日，重庆北部、湖北西部和贵州北部有中到大雨；1日至4日，四川东北部、陕西南部、重庆、湖北西部、贵州北部等地有中到大雨，局地有暴雨，并将伴有短时强降水等强对流天气。

北方地区会有降水和大风降温过程。1日至4日，北方大部地区将自西向东先后出现小雨或阵雨；4日至6日，北方大部分地区将先后出现4至6级偏北风，气温下降4℃至8℃，东北地区部分地区降温幅度超过10℃；内蒙古中部、华北北部、甘肃西部等地有扬沙浮尘天气。华北南部黄淮南部有雾。全国大部地区大气扩散条件较好；29日至30日，河北南部、山东西部、河南南部、苏皖北部等地有能见度不足1000米的大雾。江南华南东部晴到多云天气为主。29日至1日，江南北部、华南南部有小到中雨；2日后江南、华南大部地区以晴到多云天气为主。东部和南部部分海区风力较大。受冷空气和热带系统共同影响，黄海、东海南部、南海北部海域将先后有7至8级风，阵风9至10级。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经