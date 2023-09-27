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铁路国庆黄金周运输今日启动 预计发送旅客1.9亿人次

2023年09月27日12:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋、国庆假期长达8天，旅客出行意愿强烈，探亲流、旅游流交织，铁路客流呈现强劲增长态势。从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，假期首尾以长途客流为主、中间短途客流居多，9月13日启动假期运输售票以来，12306售票系统已平稳度过售票高峰。铁路部门始终坚持以人民为中心的发展思想，千方百计增加运力，提高运输服务品质，强化应急保障，最大限度满足旅客假日出行需求，保障国计民生重点物资运输。

一是千方百计增加运力投放。全国铁路实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均计划开行旅客列车11500余列，较日常增加1850余列，其中最高峰日安排开行列车将超过12000列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。充分挖掘运输潜力，通过开行夜间高铁等方式，增开热门方向长途直通旅客列车320列，采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加旅客座席，进京、进沪、进穗方向列车原则上安排满轴或满编组运行；各铁路局集团公司适时灵活增开管内临时旅客列车，动态满足短途旅客出行需求；全力做好杭州亚运会运输服务保障工作，为赛事平稳运行提供支撑。

二是持续提升客运服务品质。组织重点站车窗口单位，增加节日期间客运服务力量，加强高峰时段进站候车旅客疏导和乘降组织，保障空调、供水、餐饮等基本服务。关爱老幼病残孕等重点旅客，最大限度提供便利。加强铁路12306信息服务力度，用好候补购票、在线选铺、网络订餐等服务功能，加强协调联动，与地铁、公交、出租车等市政交通有序接驳，不断提升旅客出行体验。继续开好公益性慢火车，方便沿线群众假日出行。

三是做好应急保障。为应对突发客流，在全国铁路各枢纽地区储备一定数量的备用客车车辆和乘务人员，随时准备上线运行。做好恶劣天气、大面积晚点、设备故障等各类场景下的应急准备工作，完善工作预案，加强实战演练，确保应急有备、处置果断，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

四是强化重点物资保障力度。对节日物资及粮食、棉花、化肥等重点物资实行精准保供、优先运输，服务经济运行持续好转和人民群众假日生活。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等北煤南运、西煤东运主通道，加大电煤保供力度，确保全国铁路直供电厂存煤量稳定。加强各大铁路口岸运输组织，确保中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车开行稳定畅通。加强铁路95306系统和中欧班列门户网站应用，持续提升货运办理效率和服务品质。

铁路部门提示，10月1日至4日，各个方向火车票相对充足，暂时未买到火车票的旅客朋友，可选择错峰出行或候补购票、中转换乘等方式，同时及时关注各地增开列车信息，第一时间购票。利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)
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