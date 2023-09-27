原标题：体育经济走热 苏宁易购老板电器开启亚洲美食节

9月，随着亚洲进入“杭州时间”，体育经济加速唤醒当地消费活力。为了给本地居民和外地游客带去更好的逛购体验，9月23日至10月8日，苏宁易购在浙江开启“全民运动节”活动，针对宅家、运动、观赛等需求推出家电最低5折购、大屏彩电节、亚洲美食狂欢季、门店服务驿站等活动及服务权益，“以运动之名”打造家电消费新体验。

在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华等地，苏宁易购店内彩电、空调、厨卫等家电专区均设置了专属“打卡点”，消费者进店即可感受到“运动之城”的赛事氛围。活动期间，海量爆款家电最低5折起，打造年度最佳入手窗口期。在服务环节，苏宁易购开辟家电送装“绿色通道”，强化一线送装服务力量保障，提供大件家电送装最快半日达的消费体验。

对于宅家观赛用户，大屏彩电成为热门选项。联合三星、索尼、海信、东芝、创维、长虹、TCL等主流彩电品牌，苏宁易购推出巨幕低价享、以旧换新补贴、送装一体服务等多项优惠政策，以市场热销的85寸大屏彩电为例，最低4999元即可到手。在门店现场，苏宁易购还将在赛事期间设置“观赛专区”，邀约体育粉丝到店观赛、感受竞技氛围。

在品牌合作层面，苏宁易购联合老板、松下等官方赞助商落地亚洲美食狂欢季、大屏激光观赛会等门店活动。活动期间，到店购买指定老板烟灶，赠送免费清洗权益，此外还可领取2000元老板家电全品类消费券和0元免费橱柜改造权益。同时，苏宁易购还将联合松下、海信落地大屏激光观赛会，现场展示最前沿的“纳米水离子护理”洗护方式，加速即洗、即干、即用的健康洗护产品走近消费者身边。

活动期间，苏宁易购还将在杭州数百家门店设立“服务驿站”，提供专业手机快修、30分钟即时零售等多样化服务。针对用户突发性手机故障，苏宁易购门店已接入手机快修服务，提供高效、专业、透明的手机维修服务。“对于手机、平板等智能产品，我们联合饿了么等即时零售平台，加码优惠补贴力度，提供最快30分钟送达的极速体验”，当地苏宁易购负责人表示。

(责编：董童、李源)

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