人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

苏宁易购：在浙江开启“全民运动节”活动 打造家电消费新体验

2023年09月27日12:45 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：体育经济走热 苏宁易购老板电器开启亚洲美食节

9月，随着亚洲进入“杭州时间”，体育经济加速唤醒当地消费活力。为了给本地居民和外地游客带去更好的逛购体验，9月23日至10月8日，苏宁易购在浙江开启“全民运动节”活动，针对宅家、运动、观赛等需求推出家电最低5折购、大屏彩电节、亚洲美食狂欢季、门店服务驿站等活动及服务权益，“以运动之名”打造家电消费新体验。

在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华等地，苏宁易购店内彩电、空调、厨卫等家电专区均设置了专属“打卡点”，消费者进店即可感受到“运动之城”的赛事氛围。活动期间，海量爆款家电最低5折起，打造年度最佳入手窗口期。在服务环节，苏宁易购开辟家电送装“绿色通道”，强化一线送装服务力量保障，提供大件家电送装最快半日达的消费体验。

对于宅家观赛用户，大屏彩电成为热门选项。联合三星、索尼、海信、东芝、创维、长虹、TCL等主流彩电品牌，苏宁易购推出巨幕低价享、以旧换新补贴、送装一体服务等多项优惠政策，以市场热销的85寸大屏彩电为例，最低4999元即可到手。在门店现场，苏宁易购还将在赛事期间设置“观赛专区”，邀约体育粉丝到店观赛、感受竞技氛围。

在品牌合作层面，苏宁易购联合老板、松下等官方赞助商落地亚洲美食狂欢季、大屏激光观赛会等门店活动。活动期间，到店购买指定老板烟灶，赠送免费清洗权益，此外还可领取2000元老板家电全品类消费券和0元免费橱柜改造权益。同时，苏宁易购还将联合松下、海信落地大屏激光观赛会，现场展示最前沿的“纳米水离子护理”洗护方式，加速即洗、即干、即用的健康洗护产品走近消费者身边。

活动期间，苏宁易购还将在杭州数百家门店设立“服务驿站”，提供专业手机快修、30分钟即时零售等多样化服务。针对用户突发性手机故障，苏宁易购门店已接入手机快修服务，提供高效、专业、透明的手机维修服务。“对于手机、平板等智能产品，我们联合饿了么等即时零售平台，加码优惠补贴力度，提供最快30分钟送达的极速体验”，当地苏宁易购负责人表示。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
微山湖大闸蟹陆续开捕 蟹农迎来金秋忙碌季
　　人民网济宁9月27日电（记者王天乐）金秋时节，微山湖的大闸蟹又到了丰收的季节。每年的这个时候，都是微山县蟹农们最忙碌的时刻。…
俄罗斯小伙的中国“茶叶经”
　　17世纪，中国茶叶从福建武夷山沿着“万里茶道”抵达俄罗斯的圣彼得堡。这条贯穿中西、绵延万里的国际商贸通道，曾经运输大量中国茶叶到俄罗斯，饮茶逐渐成为当地人民的生活习惯。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部