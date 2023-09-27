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俄罗斯小伙的中国“茶叶经”

人民网记者 杨倩
2023年09月27日10:10 | 来源：人民网
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马克西姆和妻子达丽娅在圣彼得堡茶叶店内展示产品。人民网记者 杨倩摄
马克西姆和妻子达丽娅在圣彼得堡茶叶店内展示产品。人民网记者 杨倩摄
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17世纪，中国茶叶从福建武夷山沿着“万里茶道”抵达俄罗斯的圣彼得堡。这条贯穿中西、绵延万里的国际商贸通道，曾经运输大量中国茶叶到俄罗斯，饮茶逐渐成为当地人民的生活习惯。

如今，在圣彼得堡市中心的一家小小茶叶店里，记者看到300多种茶叶依次摆放，上百件茶具整齐排列。

茶叶店的老板是一位25岁的俄罗斯小伙，名叫马克西姆。除了线下销售，他还经营着一家网店，产品销往俄罗斯各地。马克西姆告诉人民网记者，所有的茶叶都是他亲自从中国挑选的。从2019年创业至今，他的业务发展得很快。“现在，中国茶叶在俄罗斯很受欢迎，近一年来有36000多个订单，我的生意很有前景。”马克西姆说。

痴迷茶文化 爱好变成事业

七年前，马克西姆开始对中国文化和语言感兴趣。

“我在网上看到别人分享的中国旅行视频，觉得中国很漂亮。后来，我又了解了中国茶，非常感兴趣。”2019年，不会中文的马克西姆孤身一人来中国“探险”。

“先到了广州，城市很大，工夫茶很美。人们坐着休息，品茶聊天，这感觉很棒。”后来，马克西姆去拜访提前联系好的茶园，在那里他找到了人生的方向。“当我到达茶园时，我被震惊到血液沸腾。我非常确定，我要学习和研究中国茶，所以我的爱好变成了我的事业。”他说。

一个不懂中文的老外如何找到偏远地区的茶园？马克西姆表示，多亏了互联网和中国朋友的帮助，茶农们热情地接待了他。

“你好，我是俄罗斯人，我叫马克西姆，我在俄罗斯卖茶叶。我想到你家做客，可以吗？”“可以，来吧。”

现在，每隔半年马克西姆来一次中国，已经可以用中文与当地人交流，他到茶园亲自挑选茶叶品种运到俄罗斯。他去过南方产茶省的很多地方，拜访过偏远的村庄，足迹有2万多公里。他分享道：“我很惊讶，中国有这么多种茶叶。每个省的茶叶各有特色，茶树不一样，味道也不一样。”马克西姆说：“以前俄罗斯人以为只有红茶和绿茶，近几年来，人们开始了解更多中国茶的信息，知道还有黑茶、白茶等等。”

拜访云南茶园 梦想学会制茶

马克西姆酷爱中国茶道。他说：“中国的茶文化传承千年，博大精深，非常有趣。”他认为，独自品茶是一种很好的休闲方式，与友饮茶，更是一件快乐的事情。同时，不同的茶叶可以调节身体状态，改善生活质量。

他将学到的知识录成视频，发布在各大社交媒体平台。官网上还有泡茶指南、茶的作用等文章，普及中国茶道、茶叶、茶具、茶壶的知识。他对茶道的喜爱也影响了身边很多人，如今他的团队有15人，每个人都能与顾客畅谈关于中国茶的知识。

今年春天，马克西姆和妻子达丽娅拜访了云南勐海县的茶园，他们跟着茶农学采茶、炒茶，做了很多工作。马克西姆说：“我感觉很幸福，这段美好的体验我会永远记得。” 达丽娅用他们自己的品牌包装纸把茶饼包起来，现在这些成品已经摆在店里的货架上。

“未来我想有更多时间在中国，我要自己做茶叶，这是我的梦想。”马克西姆说，“还要在俄罗斯开更多店，卖中国茶叶！”

(责编：申佳平、吕骞)分享让更多人看到

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