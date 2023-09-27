人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）审计被称作“经济体检”，是国家监督体系的重要组成部分。“治已病、防未病”，审计对于揭示经济社会运行中各类风险隐患具有重要作用。2023年全国审计工作会议指出，党的十九大以来，全国共审计44万多个单位，向纪检监察、司法等部门移送重大问题线索3.8万多件，涉及9200多亿元、5.1万多人；促进增收节支和挽回损失2万多亿元，健全完善规章制度5.8万多项。

“体检”为的是查出病灶、防微杜渐，不少地区报告称，通过审计整改实现了促进增收节支和挽回损失。2023年以来，山东省德州市审计局天衢新区分局以审计监督实效助力乡村振兴工作高效顺畅，开展聚焦乡镇对村级经济集体的监管、农村土地使用情况、乡镇存量财政资金盘活等重点工作，有的放矢、精准发力，盘活财政资金2000余万元。

“我们强调把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，做实研究型审计，锁定重点审计事项、精准把握着力点，做到既能有效地发现问题，更要分析问题产生的原因，剑指症结、揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势。” 山东省德州市审计局天衢新区分局局长代曰娥说。

据悉，为增强审计的政治属性和政治功能，提升监督效能，山东省德州市审计局天衢新区分局在推动乡村振兴、护航优化营商环境等重点工作中，积极探索纪检监察监督与审计监督协调联动的“纪审+”监督新模式，将纪检监察“政治体检”和审计“经济体检”有效结合，同时联动财政、镇街等相关部门形成监督合力，通过线索征集，问题核查、预警提示等多项措施及时发现“苗头性”问题，提出整改建议，实现“动态预防”。

在天衢新区下辖乡镇的专项审计中，充分利用“三审协同”工作机制，先由乡镇内审自查，对于内审发现规范性的问题并已整改到位的，审计过程中不再重点关注；对于内审发现的难以整改的问题，审计机关挖掘原因、给出指导性的整改建议；同时借助社会审计力量，提高审计效率。目前，天衢新区6个镇街均设立了内审工作领导小组，实现内审工作体制全覆盖。

审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要。山东省德州市审计局天衢新区分局以建设全省审计整改试点为抓手,打造“党政主导—审计主抓—多维监督—部门联动”的审计整改格局，把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，夯实审计环节“最后一公里”，通过检查发现各部门、各单位及各级政府履行职责过程中存在的经济问题、经济责任，从而促使各部门、各单位及各级政府更有针对性地去解决问题。

(责编：申佳平、吕骞)

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