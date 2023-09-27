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大润发将上架2023新米 上架周期缩短一半

2023年09月27日13:57 | 来源：环球网
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原标题：大润发将上架2023新米 上架周期缩短一半

　　9月27日，大润发方面透露，黑龙江五常龙凤山镇，大润发与荟尚的五常大米专供种植基地迎来今年首批收割，首批五常大米稻花香2号系列产品将于中秋十一期间在大润发门店陆续上架。

　　“大润发联合荟尚，通过定产、包销的方式，能让全国消费者以最快速度吃上我们正宗的五常大米，比以往缩短了一半的周期。”五常大米种植基地总经理王海丰表示。

　　为何消费者青睐新米？荟尚大米采购大江表示，“新米因含水量大、口感软糯有嚼劲且香味丰富。每年只有秋收季，消费者才能吃上‘现碾米’，常温条件下，大米水分会随着时间开始流失，自然米香味逐渐减弱影响口感。这也是为何新米与陈米的口感存在差异，越来越多的消费者开始关注大米的产地、品种以及新鲜度。”

　　目前大润发2023年“新米季”已启动，为满足消费者日益丰富的“吃饭”需求，今年大润发新米季联合独家品牌荟尚，从东北的种植源头直采，既有来自五常龙凤山产区的有机五常稻花香2号，还有黑龙江庆安有机长粒香、东北寒地大米、吉林小町香米等。

　　荟尚特选多个东北优质小众原产地，直采当季鲜稻，收割后通过21道工艺，保留了新米的香味和口感，这些有着高食味值的鲜米，再通过大润发物流供应链以及全国线下店仓，以最快的速度走向全国各地。采购模式和供应链的优化，保证鲜米品质的同时，也能让消费者享受到极致性价比。

(责编：曹淼、李源)
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