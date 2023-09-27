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第四届智库科学与工程研讨会在京举行

2023年09月27日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，9月24日至25日，由中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称战略咨询院）、中国发展战略学研究会、国际欧亚科学院中国科学中心共同主办，中国发展战略学研究会智库专业委员会（以下简称智库专委会）承办的第四届智库科学与工程研讨会在京举行。

中国科学院副院长、中国科学院院士常进介绍，作为中国科学院建设国家高水平科技智库的综合集成平台，战略咨询院成立七年来，明确了“学术为基、文理交叉、理实融通、咨政为本”的办院方针，形成了以智库双螺旋法为代表的理论方法体系，首次在国内提出了智库科学与工程学科，逐渐探索出一条智库创新发展之路，已经成为中国科学院高水平科技智库建设的重要力量。希望智库科学与工程学科的建立与发展，能够推动高质量智库成果源源不断涌现。

北京市人民政府党组成员、副市长于英杰表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新广度显著加大，深度显著加深，速度显著加快，精度显著加强。人工智能、大数据驱动下的科研范式和创新范式加速变革，使得科技战略咨询的复杂性日益增强，战略决策的影响范围也早已超出了科技创新领域，对提高科技决策的战略性、前瞻性、科学性提出了更高要求和迫切需求，也给科技智库、科研院所等科技决策咨询力量带大了巨大的发展机遇。

全国哲学社会科学工作办公室主任洪大用认为，作为一门经世致用、知行合一的真学问、大学问，智库研究正在构建成体系的学科理论和概念，越来越朝向一门具有重要现实意义的新兴学科方向发展。智库高质量发展需要推进研究方法、政策分析工具和技术手段的创新，需要具有综合交叉研究能力和具有战略思维的复合型智库人才。国家高端智库建设试点工作启动以来，以中国科学院为代表的首批高端智库深入总结实践经验，从理论层面加强重大问题研究，在深化对智库建设规律的认识上取得了显著成效。

国家自然科学基金委员会党组成员、副主任兼秘书长韩宇表示，面向未来，要坚持学科构建，不断夯实智库研究的科学度，智库问题的综合性、复杂性特征日益凸显，决定了智库研究绝不是简单的眉头一皱计上心来，而是需要坚实的科学方法和理论实践，甚至是跨专业、跨领域的多学科知识集成和思想碰撞，才能形成更加科学有效的应对方案。构建智库科学与工程学科体系，建制化推动智库理论和科学创新，是未来智库事业蓬勃发展的必由之路。

战略咨询院院长、中国发展战略学研究会理事长潘教峰表示，智库科学与工程的出现符合学科形成和发展的一般规律，也符合新的建制组织和专业化职业形成的规律，其构筑起源于中国实践、具有普适意义。智库问题的跨域交叉性、自然社会共生性，决定了这门大学科的发展可以实现多学科知识的大综合、大交叉，为当今世界整个知识体系的发展提供一般性方法思路。新学科的形成还有助于推动智库人才的成长，培养具有专业能力、综合集成能力、系统组织能力的智库人才。智库科学与工程这一新兴交叉学科处在源头创新期，在全球治理、国际竞争、百年未有之大变局、中华民族伟大复兴对智库提出的强烈需求驱动下，必将有力促进智库理论创新和成果的密集出现，形成主导理论，并逐步走向精致化。

特邀嘉宾报告环节，多位院士专家围绕宏观经济运行、科技现代化、原始创新与青年人才培养、AI与智库、面向中国式现代化的下一代移动通信技术前沿问题研究、建筑设计科创未来等主题做了精彩的报告。会议期间，15个专题论坛分别展开探讨，包括智库理论方法专题论坛、第七届中英创新发展论坛、全球创新论坛、科技前瞻专题论坛、公共政策专题论坛、风险管理专题论坛、公共安全专题论坛、区域创新专题论坛、数字经济专题论坛、绿色发展专题论坛、智库人才培养专题论坛、能源革命专题论坛、战略规划专题论坛、未来产业专题论坛、科技园区发展专题论坛等。

(责编：赵竹青、吕骞)
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