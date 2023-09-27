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中消会与中汽数据公布首批“零甲醛”汽车 红旗多款车型获认证

2023年09月27日14:43 | 来源：中国日报网
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原标题：中消会与中汽数据公布首批“零甲醛”汽车 红旗HS5/HS3/H5/E-QM5获得认证

　　由中国消费品质量安全促进会主办（以下简称中消会），中汽数据有限公司（以下简称中汽数据）承办的“中国健康汽车研究计划”——“零甲醛”汽车技术研讨活动今日在北京召开，活动上发布了“零甲醛”汽车标识，并分享了首批“零甲醛”汽车典型案例和车内甲醛先进管控经验等内容。作为秉持国车级健康造车理念的行业标杆，红旗送检了新红旗HS5、红旗HS3、全新红旗H5、红旗E-QM5四款车型，历时两个月，经过常温、驾驶两大场景模式多环节严苛评选，全部获得首批“零甲醛”汽车称号。

　　红旗四款车型均能通过“零甲醛”汽车认证，得益于健康技术发展战略的引领。近年来，红旗以全面创新为主线，持续迭代实施“创新·2030 中国一汽阩旗（R.Flag）技术发展战略”，进一步明确了“智能网联化”、“驾乘体验化”、“安全健康化”等多个领域重点研究方向。其中，“安全健康化”作为重要研发方向之一，聚焦用户多维安全需求，在被动安全、主动安全、信息安全外，还涵盖了主动健康和智能健康，以核心技术的不断突破，时刻为用户出行保驾护航。（刘明太 韩俊红）

(责编：曹淼、李源)
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