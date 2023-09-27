9月27日，《金融伴我成长（新市民版）》新书发布会举办。发布会由国家金融监督管理总局北京监管局指导，北京市银行业协会、北京保险行业协会、北京保险中介行业协会主办。

发布会上，国家金融监督管理总局北京监管局党委书记、局长李明肖在致辞中提出，本次发布的《金融伴我成长（新市民版）》由国家金融监督管理总局北京监管局指导，北京市银行业协会、北京保险行业协会和北京保险中介行业协会共同组织编写，是“金融伴我成长”系列丛书的第四本。前期，编写组对在京创业就业人群、大学生及随迁老年人等典型新市民群体进行了大量调研，在充分了解新市民群体金融需求和面临的金融风险的基础上，多角度、立体化、有重点地向新市民介绍了就业创业、住房安居、子女教育、健康服务、养老保障等方面的金融知识、提示了金融风险。同时，本书内容贴合新市民工作生活场景，以鲜活真实的案例和真人视频，生动地将金融知识娓娓道来，让新市民身临其境地学习金融知识，引领读者感受现代金融服务给生活带来的诸多便利。

此外，发布会还现场向老年人、大学生、美团快递小哥等新市民代表赠送了《金融伴我成长（新市民版）》。

(责编：董童、李源)

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