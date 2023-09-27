人民网北京9月27日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍自贸试验区建设十周年有关情况。

商务部副部长盛秋平在会上介绍，2022年，21家自贸试验区以不到千分之四的国土面积，贡献了占全国18.1%的外商投资和17.9%的进出口贸易，今年上半年进一步提升到18.4%和18.6%。

盛秋平表示，十年来，商务部会同有关地区和部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，支持各自贸试验区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，以风险防控为底线，全力推进相关领域改革开放创新，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。主要开展了以下四个方面工作：

一是不断完善自贸试验区布局。2013年以来，按照党中央、国务院决策部署，分6批设立了上海、广东、辽宁、海南、山东、北京等21个自贸试验区，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。

二是系统推进制度创新。先后报请党中央、国务院出台了28份自贸试验区建设方案及一批含金量较高的政策文件，累计部署3400多项改革试点任务，形成了较为完善的自贸试验区政策制度框架体系。

三是协同推动任务落实。商务部作为自贸试验区工作部际联席会议办公室，协调推动各地方、各部门较好完成了系列重大改革试点任务。联席会议各成员单位累计出台支持自贸试验区建设相关文件700余件，支持自贸试验区在重点领域先行探索。

四是复制推广改革试点经验。截至目前，对自贸试验区探索形成的先进经验，国家层面总结提炼了七批改革试点经验、四批最佳实践案例，共向全国复制推广302项制度创新成果，形成了改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经