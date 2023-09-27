9月27日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队乘“雪龙2”号极地科考破冰船返回上海，标志着中国第13次北冰洋科学考察任务圆满完成。

考察队7月12日从上海出发，历时78天，总航程1.5万多海里，顺利完成各项预定任务，在自主装备研发、新型技术应用等方面取得重要进展，并在环境关键要素长期观监测、洋中脊调查、科学研究、国际合作等方面取得了一系列成果，积累了宝贵经验。

北京时间9月5日13时55分，“雪龙2”号极地科考破冰船抵达北极点并开展系列综合调查。这是我国科考船第一次抵达该区域开展相关调查和科学研究工作，填补了我国北冰洋考察在该区域的数据空白，拓展了我国北冰洋调查范围，为微塑料、黑碳等国际前沿研究提供了宝贵资料，有助于深入了解该区域海冰和洋流变化过程，进一步验证我国自主建造破冰船的破冰和调查能力，为高纬冰区航行和开展科考作业积累了宝贵经验。

据介绍，本次科学考察将进一步提升我国对北冰洋快速变化及其生态响应的认识，为有效应对全球气候变化对我国的影响提供重要数据支撑，彰显了我国作为负责任大国在北极国际治理中的态度和作用。

记者：魏弘毅、张建松、岑志连

编辑：沈文

设计：苗夏阳

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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