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中国贸促会：今年上半年RCEP原产地证书签发量与签证金额同比增长超25%

2023年09月27日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，“原产地累积规则”成为货物贸易领域协定一大亮点。根据相关规则，在确定产品原产资格时，可将各RCEP成员国的原材料累积计算，来满足最终出口产品的原产地标准，明显降低关税享惠门槛。

记者从中国贸促会获悉，中国贸促会自贸协定专家智库联合辽宁大学，结合中国海关、全国贸促系统有关数据和2700多家企业问卷调查结果，重点了解我国出口企业对RCEP“原产地累积规则”掌握和运用情况，聚焦纺织、机械、化工等产业和日本、韩国、东盟等国别和地区，编写了《RCEP实施的经济效应评估报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，RCEP对区域贸易合作的促进作用十分显著。截至2023年上半年，全国贸促系统RCEP原产地证书签发量与签证金额同比增长超过25%，显著高于同期国际贸易增速；企业运用“原产地累积规则”能力持续提升，2022年全国贸促系统共签发近7000张涉及累积规则的原产地证书，惠及43个HS二位码行业的600余家企业，货物总金额超过2.65亿美元；“原产地累积规则”有利于稳定和强化区域产业链供应链合作，近三成受访企业表示，有较强意愿将原材料、零部件供应商调整为RCEP成员国企业，以便利用“原产地累积规则”获得RCEP原产资格，更好享受关税减免红利。

此外，据中国贸促会统计，今年8月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书56.82万份，较上年同比增长13.96%。其中，RCEP原产地证书签证份数为21672份，同比增长16.04%；办证企业3552家，同比增长15.18%，出口目的国包括日本、印尼、韩国、越南等12个成员国，预计为我国产品在RCEP进口成员国减免关税0.11亿美元。

中国贸促会新闻发言人孙晓介绍，下一步，中国贸促会将继续加大RCEP相关宣传推广和培训，帮助企业更好掌握协定规则，让更多政策红利转变为企业实实在在的经营业绩。

(责编：罗知之、吕骞)
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