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中国移动副总经理李慧镝：融合创新 点燃未来

2023年09月27日20:50 | 来源：人民邮电报
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原标题：中国移动副总经理李慧镝：融合创新，点燃未来

　　9月19至21日，2023年电信管理论坛（TMF）主办的全球数字转型峰会在丹麦哥本哈根召开。本次峰会以“创新、协作、增长”为主题，来自美国AT&T、Verizon、英国沃达丰、德国电信等700余家国际运营商及产业各方的高层、专家出席峰会。中国移动副总经理李慧镝出席会议并作题为《融合创新，点燃未来》的英文主旨演讲。

中国移动副总经理李慧镝

　　李慧镝介绍了中国移动自5G商用以来通过技术创新、数智融合取得的一系列成就：建成全球最大5G SA网络，算力网络实现400G全光网6028公里的世界最长距离传输，在亚运会打造5G-A网络和应用示范，推出5G新通话、5G智慧港口等多项创新产品与服务。

　　李慧镝表示，全球数字化创新正蓬勃发展，呈现出三个融合发展特征：一是CT、IT、DT的技术融合；二是连接、算力、能力的服务融合；三是生活、生产、社会治理等社会运行体系的应用融合。中国移动全力打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，通过网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）等八大技术要素的融合创新，构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，为个人、家庭、企业提供更丰富的业务形态，力争在全球数字化转型中发挥更大作用。

　　李慧镝指出，面向未来，中国移动将持续强化技术创新、产品创新、运营创新，重点发力人工智能、云和算力网络、6G、大数据价值转化、能力中台、安全等六个方向，打造高品质信息服务供给，为经济社会转型发展赋能。为此向产业各界提出三点倡议：一是打造丰富多彩的5G产品应用和服务，助力生产生活提质提效；二是加快算力网络从理念构建走向产业实践，推动全球统一的6G标准和产业体系；三是加强自智网络等共性技术、专业知识共享，构建共生共赢的产业生态。

(责编：董童、李源)
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