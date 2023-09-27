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记者手记：中白友谊之路从“硬联通”“软联通”到“心联通”

熊旭 王震 皇甫万里
2023年09月27日17:13 | 来源：人民网-国际频道
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原标题：记者手记：中白友谊之路从“硬联通”“软联通”到“心联通”

在中白工业园主入口处，一块 “巨石”巍然矗立，见证着一座新城拔地而起；

在布列斯特北站，平均每月超过150趟中欧班列在这里中转，业务越来越繁忙；

在白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院，一座文化沟通之桥，让“中文热”持续升温；

……

从基础设施的“硬联通”、规则标准的“软联通”，到中白人民的“心联通”，共建“一带一路”，正在让中白两国结下深厚友谊。

“白方政府很重视，给予了很多帮助。”

中白工业园作为中白两国的重点合作项目，被誉为“一带一路”上的明珠项目，也是记者此行的第一站。在标志性的“巨石”旁边，写着“时间就是金钱，效率就是生命”的标语，诉说着中白工业园短短数年从“一张白纸”到“一座新城”。

中白工业园入口处的巨石。人民网记者 王震摄

中白工业园入口处的巨石。人民网记者 王震摄

“作为入园企业，最大的感受就是政策优惠和办事方便。比如免缴进口关税和海关增值税，社保、个税比白俄当地企业低4%，利润税10年免收等。”中联重科白俄子公司制造部经理文玉超告诉记者。

穿行在园区内，记者发现几条主干道分别以“北京大道”“明斯克大道”“友谊路”等命名，也可以感受到中白“全天候”友谊正在不断升温。

“我们要想方设法，让这里填满更多的中国产品。”

布列斯特市与波兰交界，被誉为“通往西欧的门户”。在布列斯特换装站，一排排标有“YUXINOU”（渝新欧）“西安港”字样的集装箱整齐码放，等待换轨、换装进入欧洲市场。

布列斯特北站，堆满了来自中国的货物。人民网记者 王震摄

布列斯特北站，堆满了来自中国的货物。人民网记者 王震摄

近年来，中欧班列的运输量不断攀升，来自中国的发货量占70%。“换装站的处理能力也在不断提升。”白俄罗斯铁路公司布列斯特北站第一副站长根纳季·阿扎连科夫介绍，目前场站可容纳近3000个集装箱，日处理量达到1100个集装箱，相当于18个班列的货物量。

采访之余，记者问到白俄人民最喜欢来自中国的什么产品？“华为”“小米”“大疆”……白俄朋友们纷纷用“蹩脚”的中文脱口而出很多中国品牌，现场气氛立刻轻松活跃起来。他们告诉记者，来自中国的智能手机、新能源汽车、电子产品在这里越来越流行。

“中国人拥有非常美的语言、文化和传统。”

阿拉是一位大学老师，同时也是白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院（简称：白大孔院）的一名学生。越来越多的中国学生来白俄留学，让阿拉萌生了学习中文的想法。

“当我第一次遇见中国的大学生们时，我意识到，我爱中国和中国人民。中国人是一群心怀善意的人。”阿拉对中国的文化和语言很感兴趣。她告诉记者，在自己的课堂上，用中文跟中国学生们交流，让这些学生在异国变得越来越热情、快乐。

阿拉在白大孔院接受记者采访。人民网记者 皇甫万里摄

阿拉在白大孔院接受记者采访。人民网记者 皇甫万里摄

“我希望孔院能够为白俄罗斯民众学习汉语、了解中国架起更好的桥梁。”刘素玲是白大孔院的中方院长。今年，是她在这里工作的第10年，刚来的时候这里的学生只有几十个人，现在每年的学生已经达到几千人。

学生数量增长的背后，“中文热”正在不断升温。记者了解到，随着中白经贸合作、文化交流不断深化，白俄人民有更多机会学习中文、了解中国，有更多学校开设中文班，同时，学习中文也为他们带来更多机会。

走在明斯克街头，经常会遇到陌生的路人用中文“你好”热情打招呼。可以感受到，从“硬联通”“软联通”到“心联通”，中白友谊正在不断加深。

(责编：罗知之、吕骞)
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