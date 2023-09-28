人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国第13次北冰洋科学考察队凯旋抵沪

2023年09月28日01:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海9月27日电 题：中国第13次北冰洋科学考察队凯旋抵沪

　　新华社记者魏弘毅、张建松

　　27日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队乘“雪龙2”号极地科考破冰船返回上海，中国第13次北冰洋科学考察任务圆满完成。

　　考察队于7月12日从上海出发，历时78天，总航程1.5万余海里，顺利完成各项预定任务，在自主装备研发、新型技术应用等方面取得重要进展。

　　在环境关键要素长期观监测方面，考察队共完成49个站位的海洋综合调查，布放潜标5套，开展气象探空142组，完成6个短期冰站和1个长期冰站作业，布放各类抛弃式冰基浮标26套，开展了海面气象、大气成分、气溶胶、海漂垃圾、重力、海水表层温盐、剖面海流、海洋生物声学、冰区海冰和船舶应力测试等工作，取得了大量有效数据。

　　在洋中脊调查方面，考察队开展了地质地球物理海底定点观测、地球物理海面走航观测等内容，完成海底地震测量、大地电磁测量、地质取样、潜标布放等8项作业。考察队克服洋中脊区域冰情复杂等不利因素，成功完成布放和回收7台海底大地电磁仪、5台海底地震仪的任务，其中海底地震仪回收率100%，刷新高纬密集冰区回收纪录。

　　在科学研究方面，考察队完成海冰、环流、黑碳等国家科技计划项目44项。考察队借助自主研发的相关观测设备，获取了浮冰漂移过程中冻结、融化、挤压破碎或断裂分离的内部信息，精细化揭示海冰热力学和动力学季节性演化特征和内在机理，为海冰模式的优化发展提供观测支持；采用前沿技术，首次开展海冰厚度无人化智能观测；首次开展多波段合成孔径雷达海冰观测，为北极海冰现场考察提供新的观测手段；获取了长时间连续的高分辨率生态环境信息，为北极快速变化下北冰洋生态系统快速响应提供科学数据支撑。

　　在国际合作方面，考察队围绕大气、表层海水和沉积物中的微塑料等立体调查要素，首次在北冰洋考察中开展了中泰合作，为全球微塑料污染的研究和治理提供借鉴和参考；围绕多波束、海底地震、重力磁力等多种测量方式，进一步深化了中俄加克洋中脊地球物理合作调查，为双方共同开展北冰洋地质构造研究合作奠定了坚实的基础。

　　北京时间9月5日13时55分，“雪龙2”号极地科考破冰船抵达北极点，开展了冰基浮标布放、冰芯采集、冰下观测等为主要内容的冰站调查和多参数海洋观测、浮游生物垂直拖网、大气观监测等海洋综合调查。这是我国科考船第一次抵达该区域开展相关调查和科学研究工作，填补了我国北冰洋考察在该区域的数据空白，拓展了我国北冰洋调查范围，为微塑料、黑碳等国际前沿研究提供了宝贵资料。有助于深入了解该区域海冰和洋流变化过程，进一步验证我国自主建造的破冰船破冰和调查能力，为高纬冰区航行和开展科考作业积累了宝贵经验。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国贸促会：我国外贸运行总体平稳 内生动力持续增强
　　人民网北京9月27日电 （记者栗翘楚）海关总署近日发布数据显示：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元。尽管同比微降0.1%，但规模仍处历史同期高位。…
提高水资源集约节约利用水平 专家：聚焦地区特点探索节水路径
　　人民网北京9月27日电 （记者许维娜）加强水资源节约集约利用，是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的必然选择。 为推动我国水资源节约集约利用工作建设，建设节水型社会，近日，国家发展改革委、水利部等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（以下简称《意见》），对全面推进各领域节水、深入推进全流程节水进行了系统部署，对新发展阶段我国节水工作具有重要的指导意义。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部