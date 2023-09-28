新华社上海9月27日电 题：中国第13次北冰洋科学考察队凯旋抵沪

新华社记者魏弘毅、张建松

27日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队乘“雪龙2”号极地科考破冰船返回上海，中国第13次北冰洋科学考察任务圆满完成。

考察队于7月12日从上海出发，历时78天，总航程1.5万余海里，顺利完成各项预定任务，在自主装备研发、新型技术应用等方面取得重要进展。

在环境关键要素长期观监测方面，考察队共完成49个站位的海洋综合调查，布放潜标5套，开展气象探空142组，完成6个短期冰站和1个长期冰站作业，布放各类抛弃式冰基浮标26套，开展了海面气象、大气成分、气溶胶、海漂垃圾、重力、海水表层温盐、剖面海流、海洋生物声学、冰区海冰和船舶应力测试等工作，取得了大量有效数据。

在洋中脊调查方面，考察队开展了地质地球物理海底定点观测、地球物理海面走航观测等内容，完成海底地震测量、大地电磁测量、地质取样、潜标布放等8项作业。考察队克服洋中脊区域冰情复杂等不利因素，成功完成布放和回收7台海底大地电磁仪、5台海底地震仪的任务，其中海底地震仪回收率100%，刷新高纬密集冰区回收纪录。

在科学研究方面，考察队完成海冰、环流、黑碳等国家科技计划项目44项。考察队借助自主研发的相关观测设备，获取了浮冰漂移过程中冻结、融化、挤压破碎或断裂分离的内部信息，精细化揭示海冰热力学和动力学季节性演化特征和内在机理，为海冰模式的优化发展提供观测支持；采用前沿技术，首次开展海冰厚度无人化智能观测；首次开展多波段合成孔径雷达海冰观测，为北极海冰现场考察提供新的观测手段；获取了长时间连续的高分辨率生态环境信息，为北极快速变化下北冰洋生态系统快速响应提供科学数据支撑。

在国际合作方面，考察队围绕大气、表层海水和沉积物中的微塑料等立体调查要素，首次在北冰洋考察中开展了中泰合作，为全球微塑料污染的研究和治理提供借鉴和参考；围绕多波束、海底地震、重力磁力等多种测量方式，进一步深化了中俄加克洋中脊地球物理合作调查，为双方共同开展北冰洋地质构造研究合作奠定了坚实的基础。

北京时间9月5日13时55分，“雪龙2”号极地科考破冰船抵达北极点，开展了冰基浮标布放、冰芯采集、冰下观测等为主要内容的冰站调查和多参数海洋观测、浮游生物垂直拖网、大气观监测等海洋综合调查。这是我国科考船第一次抵达该区域开展相关调查和科学研究工作，填补了我国北冰洋考察在该区域的数据空白，拓展了我国北冰洋调查范围，为微塑料、黑碳等国际前沿研究提供了宝贵资料。有助于深入了解该区域海冰和洋流变化过程，进一步验证我国自主建造的破冰船破冰和调查能力，为高纬冰区航行和开展科考作业积累了宝贵经验。

(责编：白宇、卫嘉)

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