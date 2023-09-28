人民网北京9月28日电 （记者许维娜）健全节水制度政策，推进水资源总量管理，对我国建设节水型社会，促进经济社会发展全面绿色转型意义重大。

为加快水资源利用方式转变，进一步提升水资源利用效率和效益，近日，国家发展改革委、水利部等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（以下简称《意见》），对全面推进我国水资源节约集约利用工作提出了具体要求。

“《意见》提出的重点任务可概括为‘落实一项制度、推进四大领域节水、力求两方面突破’。”中国水利水电科学研究院副院长王建华表示，“落实一项制度”是指落实最严格水资源管理制度；“推进四大领域节水”是指分别推进农业农村、工业、城镇和生态景观等四大领域的节水工作；“力求两方面突破”是指推广非常规水源利用和发展节水产业。

“可以说，《意见》提出的任务涵盖了节水制度构建、能力建设、技术升级、设施完善各个方面，涉及到生活、农业、工业、服务业等各个领域，包括了取水、输水、用水、排水、回用、消费等各个环节，为进一步推进水资源节约集约利用提供了系统框架和全面部署。”王建华评价。

近年来，我国针对节水出台了一系列文件。2019年，国家发展改革委、水利部联合印发《国家节水行动方案》。随后，《“十四五”节水型社会建设规划》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》《工业水效提升行动计划》等一批规划、方案陆续出台。

在此背景下，《意见》在任务安排上有所侧重，王建华认为，《意见》突出了以下三点要求：一是突出了对以水而定、量水而行的要求。二是突出了对生态景观节水的要求。三是突出了对发展节水产业的要求。

“该文件非常重视具体的节水措施创新，在总结各地经验的基础上，也进行了许多探索性的工作安排。”王建华表示，例如《意见》提出，西北地区推广再生水“冬储夏用”，依托自然河湖水系科学规划建设中水库。在实施过程中，需要注重水质监测、确保再生水的安全和可靠性。在推动非常规水源利用方面，《意见》提出，探索推动海水淡化水进入市政供水管网，缺水地区探索实施煤炭生产矿井水配额制等举措。

王建华认为，在实施全面节约战略的新时期，这份文件的出台将为我国节水工作注入新的动力和活力，对于推进水资源的总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，实现水资源的空间均衡与安全保障具有重要意义。（实习生张思锐对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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