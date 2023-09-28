人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）近日，第二十一届中国食品安全大会在山西长治举行，会上来自政产学研各界代表围绕“实施食品安全战略、助力健康中国建设”的主题以及当前食品安全社会共治等展开充分研讨，并形成了“2023食品安全社会共治(长治)共识”（以下简称“共识”）。

共识认为，要全面贯彻落实党的二十大关于总体国家安全观的新理念新要求。自觉地将食品供应的数量安全、质量安全、食用安全等全产业链、全供应链安全纳入国家总体安全体系，环环抓紧抓好抓牢，确保国民食品供给可靠安全。

为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，去年以来，国务院食安委、市场监管总局分别印发《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制 推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》和《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，分别对食品安全属地管理责任和企业主体责任作出新规定。共识认为，要进一步夯实“两个责任”，深入学习贯彻上述两个文件，进一步压紧压实属地管理责任，完善落实食品安全管理体系，严防严管严控食品安全风险，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

共识提出要持续加强社会共治。食品安全是全社会参与的系统性工程。在落实两个主体责任的同时，动员社会各方力量齐抓共管很有必要。要继续创新社会共治模式、更新社会共治机制、发展社会共治力量，真正以更高水平的社会共治支撑起更高质量的食品安全体系。

共识还提出要持续深入推进反食品浪费。要在前期制止餐饮浪费专项行动的基础上，继续推动反浪费各环节工作制度化、常态化，进一步明确相关部门管理职责、行业协会宣传引导职责和食品生产经营单位主体责任，织密织牢责任一张网，为反食品浪费夯实责任基础，让反对浪费、崇尚节约成为新时代的好风尚。

在优化营商环境方面，共识提出优化营商环境，为食品产业高质量发展保驾护航。深入贯彻党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的决策部署，全面落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，坚持监管与服务并重的理念，完善与食品产业高质量发展相适应的支持体系，为食品生产企业做大做强营造健康的政策环境、舆论环境。

共识认为，推动食品产业高质量发展，还要抓好数字化赋能。加快数字化改造、推进数实融合，是推动食品产业升级和强化政府监管与社会共治的新动能，是用发展眼光和行动解决发展中的问题的应有之义，必须营造良好的创新政策及应用环境，持续推进食品行业的数字化改造。

(责编：申佳平、吕骞)

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