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2022年度中国对外投资规模保持世界前列 境外企业覆盖全球超80%国家和地区

2023年09月28日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，9月28日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2022年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》）。

《公报》分中国对外直接投资综述、中国对外直接投资流量存量、中国对世界主要经济体的直接投资、对外直接投资者构成、对外直接投资企业构成、附表等六部分，全面反映2022年中国对外直接投资情况。

2022年中国对外直接投资主要呈现以下特点：

一是对外投资规模保持世界前列。2022年，中国对外直接投资流量1631.2亿美元，为全球第2位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年末，中国对外直接投资存量达2.75万亿美元，连续六年排名全球前三。

二是境外企业覆盖全球超过80%的国家和地区。2022年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业4.7万家。近60%分布在亚洲，北美洲占13%，欧洲10.2%，拉丁美洲7.9%，非洲7.1%，大洋洲2.6%。其中，在共建“一带一路”国家设立境外企业1.6万家。

三是投资领域广泛。2022年，中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类，其中流向租赁和商务服务、制造、金融、批发零售、采矿、交通运输等领域的投资均超过百亿美元。

四是地方企业对外投资持续活跃。2022年中国对外非金融类投资流量中，地方企业860.5亿美元，占61%，较上年提升3.3个百分点。其中，东部占比77.3%。浙江、广东、上海列前三位。

五是互利共赢助力经济发展。2022年，境外企业向投资所在地纳税750亿美元，增长35.1%。年末境外企业员工总数超410万人，其中雇用外方员工近250万。当年对外投资带动货物进出口2566亿美元。非金融类境外企业实现销售收入3.5万亿美元，增长14.4%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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