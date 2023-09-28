人民网记者 乔雪峰

2023年中秋、国庆假期从9月29日至10月6日，共8天时间，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费，免费时段是9月29日0时到10月6日24时。

记者从交通运输部获悉，中秋、国庆假期，铁路、公路、水路、民航营业性客运量全面回升，营业性客运总量将达4.9亿人次，较2022年同期日均增长78.6%。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，铁路国庆黄金周运输今日启动，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。

交通运输部相关负责人表示，交通运输部门综合考虑出行规律、假期时长、天气情况、亚运会观赛、小客车免通等因素，对中秋、国庆假期期间交通运行情况进行了研判，预计今年中秋、国庆假期公众出行意愿强烈，公路出行量将创历史新高，旅游人数有望迎年内新高峰。

客运量持续高位运行

跨区域人员流动量有望创新高

该负责人表示，预计中秋、国庆假期，跨区域人员流动量持续高位运行，全社会跨区域人员流动量（包括营业性客运量、高速公路及普通国省道小客车出行量）达20.5亿人次，日均2.57亿人次，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。

客流分布整体将呈现“两头高、中间低”的特点，出程客流集中度较返程客流集中度更高，公路出行最高峰将出现在9月29日前后。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区路网流量较大，预计比2022年同期增长40%以上。

重点旅游城市将成为出行热点地区，旅游人数有望迎年内新高峰，旅游出行预计将超出行总量的60%。中长距离出行占比将进一步提升，预计省际市际出行或将超70%。

此外，货运物流量总体将保持平稳。预计公路日均完成货运量较节前将下降约15%—20%，假期结束后将快速回升至常态。

自驾出行量或将破历史峰值

公众错峰意识增强

今年中秋、国庆假期连休8天，与杭州亚运会赛事后半程高度重叠，公众旅游、探亲、观赛等出行需求十分旺盛，预计假期公路出行量会创历史新高，特别是公路跨省长距离出行明显增加，小客车自驾出行比例相对较高。

该负责人表示，预计中秋、国庆期间，全国高速公路日均流量约为5700万-5800万辆，比2022年同期增长46%-49%。假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值，预计将达到6600万辆。

与此同时，公众在假期前一天提前返乡或出行意愿较往年更为强烈，预计假期出程高峰时段为9月28日16时至次日凌晨、9月29日9时至14时。假期长距离与中短距离出行交织，公众错峰意识增强，返程不再集中于假期最末期，较为分散，预计假期第五至六天起，部分区域可能出现相对集中返程情况。整个假期的出行最高峰将出现在9月29日10时前后，路网通行压力较大。

拥堵区域将呈多点分布。今年中秋、国庆假期公众出行目的更加多样、出行分布更加广泛，拥堵缓行路段呈多点分布，拥堵程度预计加大。人口密集城市进出城高速公路、城市机场高速公路、通往热门景区公路、西部地区热门旅游公路等局部路段易发生拥堵缓行。此外，受亚运会赛事与中秋、国庆假期叠加影响，杭州及其周边地区公路拥堵也将加剧。

铁路客流呈现强劲增长态势

千方百计增加运力满足旅客出行需求

“今年中秋、国庆假期长达8天，旅客出行意愿强烈，探亲流、旅游流交织，铁路客流呈现强劲增长态势。”国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，假期首尾以长途客流为主、中间短途客流居多，9月13日启动假期运输售票以来，12306售票系统已平稳度过售票高峰。

据介绍，我国铁路部门始终坚持以人民为中心的发展思想，千方百计增加运力，提高运输服务品质，强化应急保障，最大限度满足旅客假日出行需求，保障国计民生重点物资运输。

千方百计增加运力投放。全国铁路实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均计划开行旅客列车11500余列，较日常增加1850余列，其中最高峰日安排开行列车将超过12000列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。充分挖掘运输潜力，通过开行夜间高铁等方式，增开热门方向长途直通旅客列车320列，采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加旅客座席，进京、进沪、进穗方向列车原则上安排满轴或满编组运行；各铁路局集团公司适时灵活增开管内临时旅客列车，动态满足短途旅客出行需求；全力做好杭州亚运会运输服务保障工作，为赛事平稳运行提供支撑。

持续提升客运服务品质。组织重点站车窗口单位，增加节日期间客运服务力量，加强高峰时段进站候车旅客疏导和乘降组织，保障空调、供水、餐饮等基本服务。关爱老幼病残孕等重点旅客，最大限度提供便利。加强铁路12306信息服务力度，用好候补购票、在线选铺、网络订餐等服务功能，加强协调联动，与地铁、公交、出租车等市政交通有序接驳，不断提升旅客出行体验。继续开好公益性慢火车，方便沿线群众假日出行。

做好应急保障。为应对突发客流，在全国铁路各枢纽地区储备一定数量的备用客车车辆和乘务人员，随时准备上线运行。做好恶劣天气、大面积晚点、设备故障等各类场景下的应急准备工作，完善工作预案，加强实战演练，确保应急有备、处置果断，确保铁路大动脉安全畅通，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。

强化重点物资保障力度。对节日物资及粮食、棉花、化肥等重点物资实行精准保供、优先运输，服务经济运行持续好转和人民群众假日生活。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等北煤南运、西煤东运主通道，加大电煤保供力度，确保全国铁路直供电厂存煤量稳定。加强各大铁路口岸运输组织，确保中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车开行稳定畅通。加强铁路95306系统和中欧班列门户网站应用，持续提升货运办理效率和服务品质。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经