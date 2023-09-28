人民网北京9月28日电 （记者栗翘楚）近年来，汽车市场涌现了多款高端车型，通过营造大空间、智能化等特点，满足不同人群的需求。国务院发展研究中心测算的数据显示，中国乘用车保有量中车龄超过6年的车辆大约有1亿辆。过去一段时间，我国10万元以下刚需车型销量走势强劲，经过十几年的高速发展，汽车市场进入存量时代，换购需求正在逐步增加。

乘联会发布数据显示，今年上半年，售价30万元及以上的车型零售销量约131万辆，同比增长32%，在总体销量中占比为13.8%。其中，30万元以上的新能源汽车销量同比翻倍，增速达到121.8%，累计零售销量为32.98万辆。

去年以来，众多汽车品牌将火力集中喷向高端MPV领域，“小众”市场日渐火热。根据乘联会公布的零售销量数据，今年上半年，MPV累计销售52.4万辆，同比增长21.6%。

艾瑞咨询发布的《中国家用MPV市场洞察报告》中显示，随着全面二孩政策、三孩政策的出台和国内消费水平的不断提高，我国家庭出行需求逐渐增加。在此背景下，多功能、大空间及高安全的家用车辆需求凸显，家用MPV需求将迎来增长。

腾势D9第十万台量产车正式下线。受访者供图

纵观汽车行业的发展史，高端汽车品牌的诞生，往往伴随着核心技术的成熟。近日，腾势D9第10万台量产车下线，从首台量产到第10万台下线仅用11个月。在产品方面，腾势D9具备宜商宜家的出行实力，超大七座空间、中排零感人体工学座椅、9气囊安全保护，以及全系车型搭载的各项豪华配置；在智能化方面，该车型搭载7屏互联，具备5G速联功能，支持四音区连续对话。

腾势相关负责人介绍，2010年创立至今，腾势品牌已经走过了13年。作为国内高端新能源汽车市场上较早布局的品牌，2022年，腾势品牌全面焕新，并发布首款豪华MPV产品腾势D9，宜家宜商的精准定位，不仅成为腾势品牌焕新后的支柱车型，还与腾势N7、N8一道，构筑起腾势品牌稳固的铁三角阵营。

中汽协数据显示，今年1-8月，我国汽车整车出口294.1万辆，同比增长61.9%。在此背景下，腾势积极布局出海，今年以来，D9先后亮相泰国车展、德国慕尼黑车展，后续还将登陆东京车展。随着腾势走向国际舞台，也将为全球用户带来豪华与科技融合的出行体验。

随着我国新能源汽车产业蓬勃发展，智能化、网联化已成为全球汽车产业下一“赛程”的关键竞逐点。业内分析认为，凭借核心科技与品牌影响力，高端化和智能化正在成为车企丰富自身实力的第二发展曲线。当前，各大车企不断在高端豪华车市场实现新突破，为中国汽车消费转型升级提供新动能的同时，也将引领豪华车行业及产品定义的秩序重塑。

(责编：申佳平、吕骞)

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