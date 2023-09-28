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中国农业银行发布“服贸快线”服务贸易金融支持方案

2023年09月28日12:47 | 来源：新华网
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原标题：中国农业银行发布“服贸快线”服务贸易金融支持方案

　　9月21日，中国农业银行在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区服务贸易全球伙伴会议上，正式发布“服贸快线”服务贸易金融支持方案。中国农业银行副行长、党委委员张旭光，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山，临港新片区党工委副书记袁国华参加了发布仪式。

　　“服贸快线”服务贸易金融支持方案由农业银行结合服务贸易领域的实践经验，综合运用境内、境外“两个市场、两种资源”，为促进服务贸易发展而量身定制。该方案具有四大特点：一是全场景，涵盖传统、新兴、特色等三类服务贸易行业发展方向，总结提炼服务贸易深度应用场景。二是综合化，提供国际结算、贸易融资、外汇交易、涉外担保、现金管理等一站式综合化服务。三是数字化，以客户需求为导向，提供更加简单便捷的线上跨境金融服务。四是定制化，结合企业个性化服务贸易场景金融需求，通过银企直连、API、开放银行等方式为客户定制线上线下一体化金融方案。

　　发布会上，10家来自旅游、科技、航运、航空等服务贸易领域企业与农业银行上海分行签约，成为“服贸快线”首发合作企业。未来，双方将以此为契机，进一步加强在服务贸易领域的场景创新与金融合作。

　　会前，张旭光与陈金山、袁国华进行了会谈，双方就临港新片区服务贸易支持政策、金融支持服务贸易发展工作及成效等进行了交流，并期待未来能进一步加强合作，共同推动服务贸易创新发展。

　　作为服务贸易的重要参与者和推动者，近年来，农业银行不断丰富、创新跨境金融产品，积极探索金融服务新模式。连续多年深度参与中国国际服务贸易交易会，积极做好金融支持服务贸易发展工作。近5年，农业银行累计办理服务贸易跨境收支超1100亿美元。

　　未来，农业银行将主动把握服务贸易新趋势，聚焦数字化、智能化、绿色低碳等领域，持续创新服务贸易金融产品与服务模式，全面深化全场景服务贸易金融赋能，持续提升线上线下协同经营能力，做优做强“服贸快线”金融支持方案，为我国服务贸易高质量发展及服务业扩大开放贡献金融力量。

(责编：董童、李源)
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