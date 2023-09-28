在金融消费者权益保护教育宣传活动如火如荼开展之际，太平人寿统一组织各级机构深入开展“五进入”活动，深入校园、农村、社区、商圈、企业，用群众喜闻乐见的方式开展金融知识宣传。

据介绍，太平人寿青海分公司采用“马背宣讲”新形式，按照“不落最远一家，不落最后一家”的工作目标，把便捷、高效的金融服务和普惠政策送达偏远地区群众身边，把金融知识及政策传播到农牧民心中，帮助广大农牧民群众掌握基本金融知识，提升风险防范意识，保护自身权益，为不断提升农牧民群众的金融素养，营造良好的乡村金融环境奠定基础。

太平人寿湖南分公司邵阳中心支公司针对青少年群体特点，依托专业优势，走进大祥区第一实验小学开展2023年金融消费者权益保护教育宣传活动，进行诚信、防范非法集资、防电信诈骗、反洗钱以及保险知识宣传，帮助青年学生加强风险防范意识，树立理性消费理念。

太平人寿重庆分公司积极组织，发动党员组成党员先锋队走进铁山坪街道正街社区，开展“党建引领送金融知识进社区”活动。志愿者围绕保险基础知识、保险配置建议等内容进行科普讲座，向社区居民传递正确的保险理念。同时，现场还开展了金融知识问答游戏，向居民朋友发放宣传折页，吸引100余名居民热情参与，让社区居民在娱乐中学习反诈知识，提升权益保护意识，共同营造公平公正、诚实守信的消费环境。

太平人寿山东分公司在菏泽、德州、潍坊等地组织开展“金融知识进企业”活动。从“为民办实事”“金融为民”“金融惠民”“金融便民”“消保知识”等方面为企业员工讲解金融保险知识，宣传金融消费者权益保护典型案例，提升企业员工金融素养，助力企业发展。

太平人寿湖北分公司联合多家金融企业走进核心商圈，向消费者发放以案说险、权益保护等多种折页500余份，为前来咨询的市民耐心讲解各类金融风险以及防范技巧，以寓教于乐的形式宣传消保知识，现场氛围热烈。

太平人寿相关负责人表示，将持续积极参与并开展各类金融消费者权益保护教育宣传活动，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，倡导理性消费、价值投资观念，树立金融为民、金融惠民、金融便民理念，展现金融消费者权益保护新担当、新气象。

(责编：董童、李源)

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