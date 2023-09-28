人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“应用型人工智能”优秀案例征集启动

2023年09月28日17:21 | 来源：人民网
小字号

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。近年来，人民网内容科技战略稳健起步，“传播内容认知全国重点实验室”成果频出，首届人工智能晚会汇聚众多头部企业参与，展现人工智能领域的先进成果与美好未来。

应用型人工智能（Applied AI）将人工智能技术应用于实际问题和场景中，以解决实际问题和优化决策，成为人工智能产业未来发展的重要趋势。

为全面展示全球应用型人工智能行业现状，特别是人工智能在数字政府以及金融、医疗、教育、交通、文化、娱乐、体育、旅游、健康等具体领域应用，即日起，人民网面向海内外公开征集具有创新性、代表性和借鉴意义的应用型人工智能典型案例。

一、征集对象

本次征集面向国内外人工智能相关产业，各类科研机构、科技企业、创新团队均可自荐、推荐案例。

二、征集内容

本次征集面向数字政府以及金融、医疗、教育、交通、文化、娱乐、体育、旅游、健康等具体应用领域，将征集并遴选一批具有原创性、引领性和影响力的案例成果，包括但不限于：

行业融合，即重点关注应用型人工智能与各行各业深度融合，推动产业升级和创新。例如，政务、金融、医疗、教育、交通等领域通过应用型人工智能技术实现智能化转型，提高服务质量和效率。

数智驱动，即利用原创算法和技术对行业大数据进行挖掘和学习，形成机器智能，实现应用型人工智能在各行业的创新应用。

人机协同，即通过人机交互、自然语言处理等技术，实现人与机器的协同工作，使机器更好地理解人类的需求和意图，为人类提供智能化的辅助和支持。

三、投稿要求

（一）内容要求

1. 重点围绕案例的技术创新、应用模式、商业前景、示范效果等进行介绍，约1000-1500字，照片2-5张、视频3分钟左右。可附公开报道链接（如有）。

2. 提交的案例需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。

3. 案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实，突出技术应用的先进性、创新性与示范性。

（二）提交方式

相关材料请发送至邮箱pinpai@people.cn，并注明“应用型人工智能案例-机构名称”投稿。提交时须注明联系人及联系方式。

（三）征集时间

即日起至2023年10月20日。

（四）联系电话

010-65363955 010-65363937

四、投稿权益

1. 案例征集期间，将对案例征集活动制作专题页面，对征集案例进行初筛后，在人民网、“人民网+”客户端等人民系全媒体平台进行展示与推广。

2. 2023年10月25日-27日人民日报社媒体融合发展论坛期间将举办相关线下论坛活动展示案例成果，优秀案例有机会选入整体报道计划。

3. 部分入围案例将择优参与人民网人工智能晚会，向全国重点媒体及大型企业高管全面展示。

4. 优秀入围案例将有机会参与人民网全国范围内的线下互动体验馆展示。

(责编：罗知之、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
美在丝路 | 莫斯科掠影
　　人民网北京9月28日电 （记者马天翼）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯莫斯科。莫斯科是俄罗斯政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。…
由通到畅再到好 “四好农村路”托起乡村振兴梦
　　“要想富，先修路”，这句老百姓口口相传的朴素话语，既是对修路致富实践的认可，也是农村群众谋发展的共同心声。 道路不畅，商贸不旺。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部