人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。近年来，人民网内容科技战略稳健起步，“传播内容认知全国重点实验室”成果频出，首届人工智能晚会汇聚众多头部企业参与，展现人工智能领域的先进成果与美好未来。

应用型人工智能（Applied AI）将人工智能技术应用于实际问题和场景中，以解决实际问题和优化决策，成为人工智能产业未来发展的重要趋势。

为全面展示全球应用型人工智能行业现状，特别是人工智能在数字政府以及金融、医疗、教育、交通、文化、娱乐、体育、旅游、健康等具体领域应用，即日起，人民网面向海内外公开征集具有创新性、代表性和借鉴意义的应用型人工智能典型案例。

一、征集对象

本次征集面向国内外人工智能相关产业，各类科研机构、科技企业、创新团队均可自荐、推荐案例。

二、征集内容

本次征集面向数字政府以及金融、医疗、教育、交通、文化、娱乐、体育、旅游、健康等具体应用领域，将征集并遴选一批具有原创性、引领性和影响力的案例成果，包括但不限于：

行业融合，即重点关注应用型人工智能与各行各业深度融合，推动产业升级和创新。例如，政务、金融、医疗、教育、交通等领域通过应用型人工智能技术实现智能化转型，提高服务质量和效率。

数智驱动，即利用原创算法和技术对行业大数据进行挖掘和学习，形成机器智能，实现应用型人工智能在各行业的创新应用。

人机协同，即通过人机交互、自然语言处理等技术，实现人与机器的协同工作，使机器更好地理解人类的需求和意图，为人类提供智能化的辅助和支持。

三、投稿要求

（一）内容要求

1. 重点围绕案例的技术创新、应用模式、商业前景、示范效果等进行介绍，约1000-1500字，照片2-5张、视频3分钟左右。可附公开报道链接（如有）。

2. 提交的案例需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。

3. 案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实，突出技术应用的先进性、创新性与示范性。

（二）提交方式

相关材料请发送至邮箱pinpai@people.cn，并注明“应用型人工智能案例-机构名称”投稿。提交时须注明联系人及联系方式。

（三）征集时间

即日起至2023年10月20日。

（四）联系电话

010-65363955 010-65363937

四、投稿权益

1. 案例征集期间，将对案例征集活动制作专题页面，对征集案例进行初筛后，在人民网、“人民网+”客户端等人民系全媒体平台进行展示与推广。

2. 2023年10月25日-27日人民日报社媒体融合发展论坛期间将举办相关线下论坛活动展示案例成果，优秀案例有机会选入整体报道计划。

3. 部分入围案例将择优参与人民网人工智能晚会，向全国重点媒体及大型企业高管全面展示。

4. 优秀入围案例将有机会参与人民网全国范围内的线下互动体验馆展示。

(责编：罗知之、章斐然)

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