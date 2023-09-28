人民网北京9月28日电 （记者夏晓伦）“随着县城商业建设，以及农村直播电商的兴起，农村电商将迎来发展机遇。”对外经济贸易大学教授、教育部电子商务教指委副主任陈进在近日召开的2023直播电商质量诚信提升活动上表示。

平台经济是我国数字经济的重要组成部分，是提高全社会资源配置效率、贯通国民经济循环各环节、提高国家治理体系和治理能力现代化水平的重要推动力量。2022年国家发展改革委等9部门联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，明确坚持发展和规范并重。2022年底，中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

活动中，中国社会科学院大学平台经济研究中心和《中国质量万里行》杂志社联合发布了《2023直播电商发展报告》（以下称“发展报告”）。

发展报告认为，直播电商成促进消费的主力，从直播电商本身的趋势来看，呈现内容化、品牌化、生活化、专业化、规范化、短直联动化、普惠化等七大趋势，从直播电商质量来看，仍然存在产品质量、虚假宣传等问题，但随着监管体系的完善和平台自身监管力度的加强，直播电商质量呈改善趋势。

在规范促进直播电商发展方面，北京大学电子商务法研究中心主任、法学院教授薛军认为，治理直播电商的规范应该是一个多层次、多面向的，而不只是一些严格意义上的法律，它可以表现为一种平台的治理规则，也可以表现为行业的自律的一些公约。只有在规范设计上保留相应的弹性化机制，才能在规则规范与促发展中寻求合理的平衡。

陈进表示，从系统来看，农村电商发展是多元的、立体的、系统化的工程，涉及产业布局、产业链开发、物流链打造、品牌运营、数字化人才体系建设培养等多个环节。而农村电商市场潜力也远未被激发，需要更多的“头部主播”身体力行，将个人影响力与乡村品牌和产业带深度绑定，助力乡村振兴。

陈进还建议，要综合施策助力农村直播电商人才振兴，出台人才培养和引进政策，积极开展电商人才培训培养与优秀人才引进，为直播电商产业发展持续培养和输送直播专业人才。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经