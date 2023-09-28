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中秋国庆期间民航将迎出行高峰 首都机场多举措为旅客提供出行服务

2023年09月28日17:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）今年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天。预计假期期间探亲流、旅游流将高位叠加，跨区域中长距离出行需求将明显增加，客流出行流量比较大。记者从交通运输部获悉，全社会人员流动量、营业性客运量与2022年同期相比，都有比较大幅度的增长。

作为旅客主要出行方式之一，我国民航也将会迎来旅客出行高峰。中秋、国庆期间首都机场预计运送旅客约133万人次，日均16.62万人次；共保障航班8859架次，日均1107架次。

“双节”假期来临之际，首都机场向广大旅客推出全新会员服务产品，旅客可免费领取包含满减券等多种零售、餐饮、常旅客会员产品优惠券。首都机场相关负责人表示，此举措是首都机场全面落实智慧民航建设的积极实践，也是不断满足人民群众对美好出行需要的创新举措。

首都机场商业开发部便利与增值服务主管付琛接受记者采访时表示，此次推出的全新会员服务，是首都机场开展多元化产品设计并进行资源优化整合，与各航司合作，为旅客提供包含值机、安检和休息室等内容的全链条出行服务，进一步丰富旅客的出行选择。下一步，首都机场对内将逐步拓展服务链条，不断丰富会员权益，加强内外部合作，共同构建机场会员生态圈，使旅客对出行充满期待和憧憬。

(责编：罗知之、吕骞)
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