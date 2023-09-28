9月26日，“‘数实融合’助力金融业高质量发展研讨会暨《数实融合：金融科技创新实践》新书发布”在北京人民日报社图书馆举办。来自金融科技领域的多位专家及入围案例的代表机构进行了观点分享。

中国社科院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬在发言时表示，近年来数字经济和金融科技蓬勃发展，数字经济不仅仅是形式上的转变，而是一种崭新的生产方式，需要在新的生产机制中全面运用。这当中，案例研究作为一种实践方式，可以逐步推动理论探讨的深入。

谈及不同金融子行业的数字化变革趋势，李扬认为，当前数字化已成为国际竞争格局的关键推动力量，也是中国式现代化的主要路径。尽管相对于某些发达经济体，中国在数字化方面仍有一定差距，但在以银行业为代表的特定领域已体现一定的比较竞争优势。非银行金融机构能够灵活满足不同实体经济、企业和客户的需求，更需要实现金融产品与服务的个性化、非标准化。此外，证券业、保险业等领域也逐渐受到数字化趋势的影响，新技术在业务流程、产品设计等方面的应用愈发凸显。

李扬进一步表示，新兴金融基础设施已具备数字化要素支撑的特点，然而数字化也带来了新的挑战，如公共性与私人性、开放性与专营性等的协调问题。他强调，数字化的彻底实施，不仅仅是将现有基础设施载体进行改良，更需要根据经济金融变革的要求进行全方位改进。

中国社科院国家金融与发展实验室副主任、图书联合主编杨涛在介绍《数实融合：金融科技创新实践》基本情况时表示，从案例呈现出的创新成果来看，银行业在金融业中科技创新能力最优、数字化转型成效最好；非银金融机构的创新实践重心有所差异，证券、理财等领域更多聚焦于以业务功能为主的数字化转型，注重于服务效率；保险业则聚焦于客户流量转化业务流量，更加注重保险服务自身的质效；信托业创新起步较晚，但仍跟紧了时代步伐。

会上，同时启动了第四届金融科技创新案例征集。据了解，“全球金融科技创新案例库”是由国家金融与发展实验室与神州信息共同发起，由金融科技50人论坛具体推动和落实，致力于为政府、监管、金融机构和企业提供重要参考素材，为国内外院校的教学、科研提供鲜活资料，从而有效服务于我国金融科技的健康发展。历经三年的有效发掘与研究，已累计80余篇优秀案例入选金融科技创新案例库。新一届征集活动，将继续为案例库筛选业界优秀实践。

此外，会上还有来自中国农业银行、华夏银行、中国民生银行、人保财险、中银金融科技有限公司等金融机构代表分享了金融科技创新实践。

(责编：罗知之、吕骞)

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