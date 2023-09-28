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金融监管总局出台保险销售行为管理办法

2023年09月28日20:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月28日电（记者李延霞）记者28日从国家金融监督管理总局获悉，为保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，规范保险销售行为，金融监管总局近日发布《保险销售行为管理办法》，自2024年3月1日起施行。

　　办法将保险销售行为分为保险销售前行为、保险销售中行为和保险销售后行为三个阶段，区分不同阶段特点，分别加以规制。

　　保险销售前行为管理方面，办法对保险公司、保险中介机构业务范围、信息化系统、条款术语、信息披露、产品分类分级、销售人员分级、销售宣传等进行规制。保险销售中行为管理方面，办法要求保险公司、保险中介机构了解客户并适当销售，禁止强制搭售和默认勾选，在销售时告知身份、相关事项，提示责任减轻和免除说明等。保险销售后行为管理方面，办法对保单送达、回访、长期险人员变更通知、人员变更后禁止行为、退保等提出要求。

　　金融监管总局有关部门负责人表示，保险销售行为直接影响保险消费者权益，近年来监管部门收到了大量因保险销售不规范导致的纠纷投诉。通过办法，明确谁能销售保险产品、怎么销售保险产品、保险机构和保险消费者在保险销售过程中各自要履行哪些义务，从前端对保险销售行为进行全面规范，实现源头治理，更好维护保险消费者合法权益。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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