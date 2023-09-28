商务部新闻发言人就美国将3家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”答记者问
2023年09月28日21:31 | 来源：商务部网站
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有记者问：美国国土安全部近期宣布，以人权为由将3家中国实体增列至“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”，同时美方还发布了《新疆供应链商业咨询公告补充文件》。请问中方对此有何评论？
答：我们注意到，近期美方宣布将3家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”。美方做法没有事实依据，缺乏透明度，是典型的经济霸凌行为。美方发布的《新疆供应链商业咨询公告》及其补充文件打着保护“人权”的旗号，以咨询建议的幌子，粗暴干涉中国内政，无理打压中国企业。所谓非政府组织编写的涉疆虚假报告，更是对事实的严重歪曲。中方对美方上述做法强烈不满，坚决反对。
中国坚决反对强迫劳动。新疆也根本不存在所谓“强迫劳动”。美方做法完全是借“人权”之名，破坏中国新疆繁荣稳定，侵害新疆企业合法权益，损害新疆各族民众的人权。美方应立即停止无理做法。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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