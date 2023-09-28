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甘肃省歌舞剧院民族乐团：为“一带一路”筑起音乐之桥

努尔黑沙 王彤 张力洋 邵兰
2023年09月28日09:04 | 来源：人民网
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堪称“天书”的古谱被破译后，从无声的壁画中“复活”，再以敦煌壁画仿制乐器演奏，丝路千年古乐从此重生，历史与艺术开启一段奇妙的对话之旅……甘肃省歌舞剧院民族乐团团长范乐接受人民网采访时，向记者介绍了丝路妙音——敦煌古乐“重生”的奇妙故事。

“乐团在1982年赴法国演时，甘肃省歌舞剧院时任院长、著名敦煌学学者席臻贯先生在巴黎国家博物馆偶然见到编号为P3308的古谱。当时，无人能破译古谱，也称之为‘天书’。”范乐介绍。

“席臻贯院长倾一生心血潜心研究发掘，把古谱破译出来。古谱的破译，当时在国内外引起轰动。”范乐说。

自二十世纪二十年代起，一代代学者对敦煌乐谱进行了深入、系统的解译和研究，席臻贯先生是其中之一。他解译的25首敦煌古乐谱，让敦煌壁画里的恢弘盛大的乐舞场面生动、真切、立体地展现在世人面前。

甘肃省歌舞剧院民族乐团以敦煌厚重的文化底蕴为富矿，为“一带一路”架起音乐的桥梁。古谱从尘封千年的壁画中醒来，走上国际舞台，丝路古乐奏响“一带一路”新乐章。据介绍，甘肃省歌舞剧院民族乐团已在以色列、希腊、西班牙、意大利等国家奉献过精彩的演出，受到当地观众热烈欢迎。甘肃省歌舞剧院创作的《丝路花雨》等舞剧唱响国际舞台，促进文化交流、民心相通。

“音乐是全人类共同的语言，我们要用音乐讲好中国故事，讲好敦煌故事，这样才能让各国民众对敦煌文化产生兴趣，更好地促进交流。”范乐表示，“乐团每到一个国家，都会用民族乐器演奏当地有名的民歌。音乐响起，观众们肃然起敬，有时候甚至全体起立合唱，一下子就会拉近距离。”

古丝绸之路，也是文化交流之路。“有一次赴非洲演出，与当地同行共同演绎一首乐曲。大家都是第一次见对方国家的乐器，虽然只有短时间的排练，但我们仍然为观众奉献了精彩的演出。这让我们感觉到音乐的神奇，音乐能让人产生共鸣。”甘肃省歌舞剧院民族乐团副团长何静对类似的情景记忆犹新，“我们所到之处，外国观众对敦煌文化表现出浓厚的兴趣，我们的排箫、莲花阮、凤首阮等乐器，对外国观众来说非常新奇。作为扎根在甘肃的乐团，我们要发挥自己特点，要挖掘更多的敦煌的文化富矿，保护和传承的同时，更要注重创新。”

甘肃省歌舞剧院民族乐团在保护传承中实现创新，通过创新来促进文化交流，让丝路遗音穿越千年时光重现光彩。

“为演出需要，乐手们也会学习库步孜、冬不拉、热瓦普、萨塔尔等民族乐器。早在1979年，我们在《丝路花雨》等曲目中就引入了西洋管弦乐器，使之与民族管弦乐器相融合，让人耳目一新。”甘肃省歌舞剧院民族乐团首席张涛向记者介绍。

传承是最好的发展。在甘肃，传统的民族乐器对青少年来说并不陌生。“甘肃省很多学校有民族乐团，都会通过展示、比赛等方法，帮助学生更好地掌握民族乐器的演奏技巧。我们乐团也会利用暑假期间走进校园，通过巡演的方式，吸引更多年轻人关注和喜爱民族音乐。”张涛说。

作为西北地区建制最全、人数最多、最具有敦煌特色的民族管弦乐团，甘肃省歌舞剧院民族乐团希望以音乐为桥梁，为促进“一带一路”民间交流做出更多贡献。

(责编：赵欣悦、姚奕)
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