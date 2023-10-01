本报记者 汪文正

9月30日，国家统计局发布中国采购经理指数。9月，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52%，比上月上升0.5、0.7和0.7个百分点，其中制造业PMI系时隔5个月重返扩张区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着政策效应不断累积、经济运行中积极因素不断增多，三大指数9月份均位于扩张区间，表明中国经济景气水平有所回升。

制造业景气面扩大

赵庆河介绍，9月份，制造业PMI连续4个月回升，系今年4月份以来首次升至扩张区间。

在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。其中，各重点行业PMI均有回升，装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3个百分点，均位于扩张区间。

从企业规模看，9月份，大型企业PMI为51.6%，比上月上升0.8个百分点，为近6个月高点，大型企业景气水平继续上升；中型企业PMI为49.6%，与上月持平；小型企业PMI为48%，比上月上升0.3个百分点，景气水平连续3个月回升。赵庆河介绍，调查结果显示，大型企业产能利用率超过八成的企业占比升至年内高点，产能释放有所加快。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点。供应商配送时间指数为50.8%，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

随着近期部分大宗商品价格持续上涨、企业采购活动进一步活跃，制造业市场价格总体水平继续回升。赵庆河介绍，9月份，制造业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5个百分点，均为年内高点。

非制造业扩张力度增强

9月份，非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。

一方面，服务业景气回升。9月份服务业商务活动指数为50.9%，比上月上升0.4个百分点，服务业扩张有所加快。分行业看，水上运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55%以上较高景气区间，业务总量增长较快。

从市场预期看，服务业业务活动预期指数为58.1%，比上月上升0.3个百分点。“这表明服务业企业对市场恢复发展预期向好，其中铁路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数位于60%以上高位景气区间，企业对未来行业发展更为乐观。”赵庆河说。

另一方面，建筑业扩张加快。其中，建筑业新订单指数为50%，比上月上升1.5个百分点；从业人员指数为46.3%，比上月上升1.6个百分点。赵庆河分析，随着高温多雨天气影响逐渐消退，建筑业生产施工加快，商务活动指数升至较高景气区间，为56.2%，比上月上升2.4个百分点，“从市场预期看，建筑业业务活动预期指数为61.8%，高于上月1.5个百分点，继续位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心较强”。

企业生产经营向好

赵庆河介绍，9月份综合PMI产出指数为52%，比上月上升0.7个百分点，“综合PMI产出指数继续回升，表明我国企业生产经营活动总体回升向好”。

企业产需两端在继续改善。“随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快。”赵庆河介绍，9月份，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数为52.7%，比上月上升0.8个百分点。“为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为50.7%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月保持扩张。”赵庆河说。

企业对未来预期保持稳定。9月份，制造业生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平，持续位于较高景气区间，企业对市场预期总体保持乐观。同时，非制造业业务活动预期指数为58.7%，比上月上升0.5个百分点，保持在较高景气区间。赵庆河分析，这表明制造业企业、非制造业企业对近期行业发展和市场恢复信心较强。

赵庆河同时表示，9月份调查结果显示，反映行业竞争加剧、原材料成本高和资金紧张的制造业企业占比均比8月份有所上升，制造业恢复发展仍面临一些困难。“下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。”赵庆河说。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经