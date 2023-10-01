人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

9月制造业PMI为50.2%，重返扩张区间——

中国经济景气水平回升（锐财经）

本报记者 汪文正
2023年10月01日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　9月30日，国家统计局发布中国采购经理指数。9月，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52%，比上月上升0.5、0.7和0.7个百分点，其中制造业PMI系时隔5个月重返扩张区间。

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着政策效应不断累积、经济运行中积极因素不断增多，三大指数9月份均位于扩张区间，表明中国经济景气水平有所回升。

　　制造业景气面扩大

　　赵庆河介绍，9月份，制造业PMI连续4个月回升，系今年4月份以来首次升至扩张区间。

　　在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。其中，各重点行业PMI均有回升，装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3个百分点，均位于扩张区间。

　　从企业规模看，9月份，大型企业PMI为51.6%，比上月上升0.8个百分点，为近6个月高点，大型企业景气水平继续上升；中型企业PMI为49.6%，与上月持平；小型企业PMI为48%，比上月上升0.3个百分点，景气水平连续3个月回升。赵庆河介绍，调查结果显示，大型企业产能利用率超过八成的企业占比升至年内高点，产能释放有所加快。

　　从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点。供应商配送时间指数为50.8%，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

　　随着近期部分大宗商品价格持续上涨、企业采购活动进一步活跃，制造业市场价格总体水平继续回升。赵庆河介绍，9月份，制造业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5个百分点，均为年内高点。

　　非制造业扩张力度增强

　　9月份，非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。

　　一方面，服务业景气回升。9月份服务业商务活动指数为50.9%，比上月上升0.4个百分点，服务业扩张有所加快。分行业看，水上运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55%以上较高景气区间，业务总量增长较快。

　　从市场预期看，服务业业务活动预期指数为58.1%，比上月上升0.3个百分点。“这表明服务业企业对市场恢复发展预期向好，其中铁路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数位于60%以上高位景气区间，企业对未来行业发展更为乐观。”赵庆河说。

　　另一方面，建筑业扩张加快。其中，建筑业新订单指数为50%，比上月上升1.5个百分点；从业人员指数为46.3%，比上月上升1.6个百分点。赵庆河分析，随着高温多雨天气影响逐渐消退，建筑业生产施工加快，商务活动指数升至较高景气区间，为56.2%，比上月上升2.4个百分点，“从市场预期看，建筑业业务活动预期指数为61.8%，高于上月1.5个百分点，继续位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心较强”。

　　企业生产经营向好

　　赵庆河介绍，9月份综合PMI产出指数为52%，比上月上升0.7个百分点，“综合PMI产出指数继续回升，表明我国企业生产经营活动总体回升向好”。

　　企业产需两端在继续改善。“随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快。”赵庆河介绍，9月份，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数为52.7%，比上月上升0.8个百分点。“为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为50.7%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月保持扩张。”赵庆河说。

　　企业对未来预期保持稳定。9月份，制造业生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平，持续位于较高景气区间，企业对市场预期总体保持乐观。同时，非制造业业务活动预期指数为58.7%，比上月上升0.5个百分点，保持在较高景气区间。赵庆河分析，这表明制造业企业、非制造业企业对近期行业发展和市场恢复信心较强。

　　赵庆河同时表示，9月份调查结果显示，反映行业竞争加剧、原材料成本高和资金紧张的制造业企业占比均比8月份有所上升，制造业恢复发展仍面临一些困难。“下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。”赵庆河说。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
渭河村：湖上渔村的“渔家水街”
　　
加强分工协作高效协同 业界聚焦新能源产业发展
　　人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）“新能源产业作为发展潜力巨大的战略性新兴产业，是实现碳达峰、碳中和的重要支撑；同时，新能源产业是全球化产业，更加需要加强国际分工协作和高效协同。”在近日召开的2023中欧（太仓）新能源产业合作交流会上，与会嘉宾达成了上述共识。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部