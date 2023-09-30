人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）“新能源产业作为发展潜力巨大的战略性新兴产业，是实现碳达峰、碳中和的重要支撑；同时，新能源产业是全球化产业，更加需要加强国际分工协作和高效协同。”在近日召开的2023中欧（太仓）新能源产业合作交流会上，与会嘉宾达成了上述共识。

如今，我国新能源行业有力应对各类风险挑战，实现了由小到大、到强，由跟跑到并跑，到领跑的跨越式发展，在新能源发电方面，目前我国已建成全球规模最大的新能源发电体系。

数据显示，截至今年6月底，我国可再生能源装机突破了13亿千瓦，历史性地超过了煤电其中风电为3.98亿千瓦，连续13年居全球第一。光伏发电装机4.7亿千瓦，连续8年居全球第一，预计到2025年可再生能源发电装机占我国发电总装机占比将超过50%。

记者了解到，合作交流会聚集了新能源、整车厂、汽车零部件、无人驾驶等行业头部企业负责人。嘉宾就新能源行业发展难点及如何攻克、新形势汽车行业供应链变革与实践、新能源产业链的协同创新、如何促进新能源电池及材料产业高质量发展等话题深入探讨，为新能源产业高质量发展贡献智慧力量。

与会嘉宾认为，未来中国绿色低碳发展将进一步加快新能源和可再生能源作为未来能源消费增量的主体，绿色交通的主力。中欧双方在深化新能源产业合作方面迎来更加广阔的空间。

据太仓市相关负责人介绍，近年来当地始终坚持开放、合作、共赢理念，拓展与欧洲企业合作，加速推动新能源产业发展步入快车道，未来将高标准建设中欧（太仓）绿色数字创新合作区，围绕智能化、网联化方向强链补链延链，加大与行业龙头企业的对接力度，加快导入一批带动能力强、发展后劲足的优质项目，全力打造长三角地区新能源汽车产业发展的新增长极。同时，进一步构建新型产业生态、推动中欧新能源产业链协同发展，优势互补，充分践行开放融通、互利共赢的国际合作观。

(责编：王连香、吕骞)

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