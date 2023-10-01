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“钢铁巨龙”趁夜行 增添团聚与祥和 ——珠三角“夜高铁”采访见闻

2023年10月01日08:37 | 来源：新华网
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原标题：“钢铁巨龙”趁夜行 增添团聚与祥和 ——珠三角“夜高铁”采访见闻

新华社广州9月30日电 30日凌晨1点49分，从广州南开往襄阳东的G4682次列车从广州南站第8股道上缓缓驶离车站，修长如陆地“钢铁巨龙”的列车蜿蜒加速后，消失在茫茫夜色中。车上的1000多名乘客在早上7点58分抵达襄阳，正好开启一天新的旅程。

为满足乘客出行需求，这个中秋国庆长假，广州、深圳等地加开11天通宵的“夜高铁”。一列列长长的陆地“钢铁巨龙”穿透夜色，带来便利的出行服务，增添团聚与祥和。

“夜高铁”静候夜行人

在30日凌晨的深圳北站，记者在车站看到，虽然与白天高峰期的人山人海相比人数有所回落，但依然是一片片人头攒动，候车大厅的座位上依旧坐满了人，检票口大量旅客正排队等待检票。

乘客徐先生正在深圳北站候车室里，准备乘坐2点03分出发的G4924次列车回江西老家，在他看来，夜间高铁人少一点，不用挤，旅途更轻松。

准备到长沙旅游的林盈没有抢到白天的高铁票，但在铁路部门加开夜间高铁后，成为这一举措的受益者。“抢到票时特别开心。我们是两点钟出发、五点钟到长沙。这个季节的广东，晚上出行会比白天更凉快，体验感还挺好。”

一名乘客在社交媒体上发文说，第二次感受凌晨的高铁，人流涌动的候车室很安静，也许是回家的缘故，也许是计划已久的旅途，“依然能在疲惫的身躯上看到迫切和期待。”

“夜高铁”克服诸多难题

今年中秋国庆“黄金周”，民众的出行热潮带来了铁路客流高峰。数据显示，长假首日（9月29日）广铁集团开行旅客列车3254列，发送旅客285人次，同比增加87.7万人次，增长44.3%。华南地区最大的高铁枢纽站广州南站预计到发旅客超过860万人次，同比2022年增长63.1%，同比2019年增长9.8%。其中不少人就是乘坐夜间高铁出行的“夜行人”。

广铁集团客运部客运营销科科长谢潮方说，为满足旅客出行需求，自9月28日到10月9日（除10月3日），广铁集团在客流集中的北京、上海、杭州、深圳、赣州、贵阳、南宁等方向，增开的夜间高铁总数达到1300多列。

滚滚人流背后，是克服诸多困难开行的“夜高铁”。据铁路部门介绍，大量增加夜班高铁后，一是部分列车使用时间将延长，列车的检修时间将进一步压缩；二是铁路设备晚上也需要检修，开行夜间高铁后，对设备检修效率提出了极大的考验。三是对列车上的服务人员以及高铁司机身体来说也是很大的挑战，他们需要调整自己的作息时间，在整个行车过程中保持清醒，确保列车运行安全。

“广州南站首次在国庆假期开行这么多天的夜间高铁，但我们克服了诸多困难，全力保障旅客走得顺畅、安全。”广州南站新闻发言人王海春说，截至29日晚，广州南站已加开夜间高铁115列，按计划广州南站总共将加开夜间高铁425列。

“夜高铁”增添更多便利与祥和

为让乘客出行更顺畅、更舒心，铁路部门采取了多项便利化服务措施。

尽力满足出行需求。除了假期期间开行的夜间高铁让上百万旅客探亲访友、观光旅游的需求得到了满足，广铁集团还通过统筹安排高铁和普速列车运能，实行高峰运行图，采取增开列车、加挂普速车辆、高铁重联运行等措施，尽最大能力提供运输能力。深圳北站站长刘阳说，铁路部门还结合已售车票和候补购票的情况，灵活安排运力，尽可能多地满足部分热门方向和线路的客流需求。

“急旅客所急”。在深圳北站，车站增派200余名工作人员在安检、验证、检票等关键岗位，加强客运服务引导，确保高峰时段进站候车旅客的疏导和乘降组织。

在广州南站，“除了开足售票窗口和安检通道，我们还在各实名制验证区域、安检区域设有‘急客’通道，为开车前15分钟内的旅客提供优先快速进站服务。” 王海春说。

打通“最后一公里”。据广铁集团介绍，除了在开行夜间高铁期间车站场所延长服务时间，加大人力物力投入，保障旅客夜间食品、热水供应充足，加强保洁清扫，提供舒适候车环境。铁路部门还积极与地市交通部门沟通，申请在客流高峰期间，延长地铁、公交、出租车、网约车等其他交通接驳方式的服务时间，如地铁末班车于末班高铁到达后20分钟开行，打通旅客出行服务的“最后一公里”。（记者吴涛 毛思倩）

(责编：王连香、李源)
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