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今年前8月新疆霍尔果斯口岸进出口货运量超2700万吨

2023年10月01日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：今年前8月新疆霍尔果斯口岸进出口货运量超2700万吨

中新网乌鲁木齐9月30日电 30日，霍尔果斯海关统计，今年1-8月，新疆霍尔果斯口岸进出口货运量2722.7万吨，同比增长1.6%。其中，进口货运量2268.5万吨；出口货运量454.2万吨，增长28.5%。

数据显示，2023年1-8月，霍尔果斯海关监管公路运输进出口货运量113.8万吨，增长1.1倍。其中，进口货运量3.9万吨，增长38倍；出口货运量109.9万吨，增长101.3%。

进出境货物品类众多，主要以机电产品、高新技术产品、纺织纱线等。其中，进口肥料同比增长72.7%。出口主要有机电产品、高新技术产品等。

秋季以来，新鲜水果出口呈现增长趋势，中哈农副产品快速通关“绿色通道”，从霍尔果斯公路口岸出境，驶往哈萨克斯坦。

霍尔果斯金亿国际贸易(集团)有限公司董事长于成忠说：“现在我们公司每天出口货物1000多吨，大概70辆车左右，主要出口有日用百货、果蔬农产品。”

今年，霍尔果斯口岸开放发展水平不断提高，持续改善口岸营商环境；创新服务中欧班列提质增效，大力推行铁路舱单归并，发挥中欧班列运量大、运价低的优势，推动中欧班列和新业态的有机融合，助推中欧班列高质量发展；动态梳理完善公路口岸通关各环节工作流程，开辟出口专用通道，采用“全时段验放”通关模式，做到“车到人到、即查即放”，保障进出境车辆快速通关。

霍尔果斯海关综合业务科副科长李旭阳说：“我们推广利用‘单一窗口’、‘互联网+海关’等智慧平台，实现‘无纸化通关’；不断优化口岸营商环境，努力营造群众满意、企业认可的政务服务氛围。” (李明李辉慧)

(责编：王连香、李源)
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