原标题：宁夏在建最高桥主体完工

中新网银川9月30日电 9月30日，随着最后一方混凝土顺利浇筑，由中铁二十局市政公司建造高109米的银(川)昆(明)高速公路友联红河特大桥主体完工。作为宁夏最高、跨度最大、单体投资规模最大的桥梁，它的完工为全长2322公里银昆高速公路在2024年全线通车运营奠定了坚实基础。

友联红河特大桥是银昆高速公路重点控制性工程，地处固原市彭阳县境内，全长2161米，主墩18个，最大跨度140米，最高处109米，相当于36层楼高，为宁夏在建墩身最高、跨度最大、单体投资规模最大公路桥梁。面对技术难度大、管控风险高、交叉作业多、工期紧等特点，中铁二十局市政公司成立了科研攻关小组，以科技创新为先导全面推进智慧建造，采用挂篮悬臂法施工，通过液压爬模、垂直度辅助放样和大体积混凝土智能测温、喷淋养护、风速预警等智能技术，促成工程质量一次成优。施工期间，中铁二十局市政公司还加大了现代技术装备的投入，累计投入600型旋挖钻机2台，液压爬模42套，挂篮18对，塔吊20台，研发大体积混凝土温控技术、高空AI智能识别系统等，确保了大桥安全、高效完工。

银川至昆明高速公路全长2322公里，起于宁夏回族自治区银川市，经甘肃、陕西、四川、重庆，止于云南省昆明市，设计时速80至100公里。除宁夏段外，其余路段均已实现通车运营。它是我国高速公路网规划南北纵向线中的一条重要线路，是继京藏、福银之后又一条贯穿宁夏南北的交通大通道。其中，宁夏段(太阳山至彭阳)线路总长237公里，由中国铁建投资集团投资兴建，总投资约260亿元，于2020年8月开工建设，工期4年，是宁夏迄今为止单体投资规模最大的交通项目。项目段占路线总长的25.6%，穿越湿陷性黄土等地质复杂地区路段占路线总长的84.7%。建设条件复杂、施工难度大。

银昆高速宁夏段是我国交通扶贫骨干通道工程，是宁夏“三环四纵六横”高速公路网规划中的重要组成部分。建成通车后，银昆高速将与福银高速、青兰高速、泾华高速等数条关键线路实现互联互通，有效改善宁夏中南部地区交通路网条件，打通宁甘陕省际通道，有力促进沿线资源开发和区域经济社会协调发展。 (记者 李佩珊)

(责编：王连香、李源)

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