原标题：秦皇岛32-6智能油田外输原油达到1000船次

9月30日，一艘满载5.6万吨原油的油轮，从秦皇岛32-6油田出发，奔赴浙江宁波的一家石化企业。这是该油田投产22年来完成的第1000船次原油外输作业。

秦皇岛32-6油田位于渤海中部海域，是中国海洋石油集团有限公司于1995年发现的一座海上储量超亿吨的稠油油田。

中国海油天津分公司秦皇岛32-6作业公司总监李祖君说：“秦皇岛32-6油田是一个在开发阶段由中方担任作业者的对外合作油田。投产以来，通过1000船次外输，将合格原油源源不断运输至下游炼化板块。”

海上原油开采屡创新高得益于智能化建设。秦皇岛32-6油田是一座智能油田，通过数字赋能、流程再造，实现了实时感知、全面协同、主动管理、整体优化，创建了新型海上油气开采运营模式。

中国海油天津分公司秦皇岛32-6作业公司总经理赵德喜说，公司后续将以1000船次为起点，在增储上产、安全高效、绿色低碳、数字智能等方面继续下功夫，为保障国家能源安全作出更大贡献。（记者王井怀、梁姊）

(责编：王连香、李源)

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