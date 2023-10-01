原标题：透过数据看中国经济“跃动” 内生动力进一步增强

近日，多组数据发布，让我们一起透过数据看经济发展情况。

今年1—8月 规模以上互联网利润总额同比增28%

工业和信息化部数据显示，今年1—8月份，互联网业务收入保持平稳，利润总额快速增长。

今年前8个月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入9067亿元，同比增长2.6%。规模以上互联网企业营业成本同比增长5.4%，实现利润总额913.8亿元，同比增长28%。

分领域运行情况显示，生活服务领域企业收入较快增长。1—8月份，以提供生活服务为主的平台企业互联网业务收入同比增长11.3%，主要提供网络销售服务的企业互联网业务收入同比增长45.1%。

9月中国制造业采购经理指数为50.2% 制造业采购经理指数重回扩张区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天(9月30日)发布9月份中国制造业采购经理指数为50.2%，重回扩张区间。这也是中国采购经理指数连续四个月环比回升，显示经济恢复态势趋好。

50.2%！经过连续四个月环比回升，9月份中国制造业采购经理指数重回50%以上。在调查的21个行业中，有11个行业采购经理指数位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。

中国物流与采购联合会副会长蔡进：9月份的指数已经回升到了50%以上的扩张区间，说明整个中国经济的发展已经开始由恢复的阶段进入到一个增长的阶段。从整个经济运行的情况看，应该说经济的内生动力在进一步增强，政策效应在持续显现，整个经济的增长是具有普遍性的，从经济的增长质量来看也在明显地提高。

具体来看，产需两端均有改善。新订单指数连续回升，9月份升至50.5%；生产指数升至52.7%，比上月上升0.8个百分点。

国家统计局服务业调查中心企业景气处处长霍丽慧：从行业来看，石油煤炭及其他燃料加工、汽车、电气机械器材等行业的生产指数和新订单指数都是明显高于制造业总体水平的，相关行业产需两端释放较快。为了满足生产的需要，企业加大了采购力度，采购量指数也是连续两个月保持在扩张区间。

从市场预期来看，9月份生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平，持续位于较高景气区间，企业对市场预期保持乐观。

9月非制造业商务活动指数为51.7%：指数回升 非制造业扩张力度有所增强

再来看非制造业采购经理指数的情况。非制造业包括服务业和建筑业，由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数的变化来反映非制造业的整体运行情况。9月份非制造业商务活动指数为51.7%，较上月有所上升，非制造业商务活动指数扩张步伐有所加快。

9月份非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。

从行业看，服务业景气回升，商务活动指数为50.9%，比上月上升0.4个百分点。水上运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数为55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。

国家统计局服务业调查中心企业景气处处长霍丽慧：从市场预期来看，服务业的业务活动预期指数是在较高景气区间继续小幅上升，服务业企业对近期市场恢复发展预期向好，其中铁路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业的业务活动预期指数是位于60%以上的高位景气区间，企业对相关行业发展更为乐观。

随着高温多雨天气影响逐渐消退，建筑业生产施工加快，9月份商务活动指数为56.2%，比上月上升2.4个百分点，升至较高景气区间。从市场预期看，9月份建筑业业务活动预期指数为61.8%，高于上月1.5个百分点，继续位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心较强。

中国物流与采购联合会副会长蔡进：建筑业开始出现比较好的回升，回升的幅度也比较大，这就为投资需求拉动经济进一步增长奠定了好的基础。总体上来讲，非制造业是保持一种稳中向好的发展态势。

(责编：王连香、李源)

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