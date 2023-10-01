原标题：星空有约丨日环食、月偏食等“大片”将亮相10月“天象剧场”

新华社天津9月30日电 金秋十月，天象精彩。金星合月、日环食、猎户座流星雨极大、金星西大距、土星伴月、月偏食等精彩“大片”将轮番上映，亮相10月“天象剧场”，其中“天狗吃月”值得期待。

10月11日，一幕赏心悦目的金星伴残月将亮相黎明时分的东方低空，上演“天际伴随”，感兴趣的公众可选择在10日和11日这两天观赏，其中，11日黎明时分二者的距离将更近。

10月15日，一场精彩绝伦的日环食奇观将在天宇上演。“本次日环食发生的时间在北京时间14日夜间至15日凌晨，遗憾的是，这次日环食的最佳观测地在北美洲，我国无缘一睹这枚‘金指环’的风采。”中国天文学会会员、天津市天文学会理事赖迪辉说。

有着“哈雷彗星”血统的猎户座流星雨将于10月22日迎来极大，极大时ZHR（每小时天顶流量）在20左右。

赖迪辉表示，当晚该流星雨的辐射点要到22时后才会升起，后半夜观测条件较好，建议喜欢流星雨的公众于23日凌晨2时至5时进行观测。

10月24日，金星将迎来西大距。金星西大距是指金星在太阳的西面，同时从地球看去，金星与太阳的距角最大，此时是早晨观赏金星的有利时机。

“这次大距，金星与太阳的距角约为47度，亮度-4.4等，观测条件非常不错，感兴趣的公众只要稍稍仰头就可以看到东南方天空挂着的一个异常明亮的小圆点，那就是金星。”赖迪辉说。

在欣赏完明亮的金星后，到了24日天黑后，一轮盈凸月将与淡黄色的土星上演“星月对话”，感兴趣的公众可关注。

这是2021年11月19日在昆明市拍摄的月偏食景象。新华社记者江文耀 摄

10月29日，天宇将上演一次月偏食，初亏时间为29日3时34分，食甚时间为4时14分，复圆时间为4时53分。

“本次月食的食分不大，最大只有0.128，但却是今年观测条件最好的一次月食。届时只要天气晴好，我国各地公众均能观赏到这幅奇妙景象。”赖迪辉说。（记者周润健）

(责编：王连香、李源)

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