求解特定问题比超算快一亿亿倍！中国科学家成功研制“九章三号”量子计算原型机
2023年10月11日05:47 | 来源：新华社
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10月11日，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，宣布成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”。这项成果再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍，在研制量子计算机之路上迈出重要一步。
国际知名学术期刊《物理评论快报》发表该成果。根据公开发表的最优算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍，“九章三号”1微秒可算出的最复杂样本，当前全球最快的超级计算机“前沿”（Frontier）约需200亿年。
记者：徐海涛、陈诺、戴威
(责编：袁勃、赵欣悦)
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