原标题：2023中国移动合作伙伴大会产品论坛释放新信号

10月12日，2023年中国移动全球合作伙伴大会产品创新发展论坛在广州成功举办。论坛以“数融精彩，智联未来”为主题，展示中国移动在产品领域取得的成绩，发布了一系列全新创新融合产品，展望了未来市场发展前景，面向产业各界就进一步推动5G+数智化创新应用发展释放了新的信号。中国移动总经理、产品管理委员会主任董昕出席论坛并发表了热情洋溢的致辞。

中国移动新通话首呼暨联合创新中心成立仪式

董昕回顾了近年来中国移动全面增强高质量信息服务供给，推动信息服务融入百业、服务大众的责任担当，以及携手合作伙伴丰富数智化生活、支撑数智化生产、促进数智化治理，在发挥网络强国、数字中国、智慧社会主力军作用上所作的努力和取得的成绩。

董昕表示，中国移动将弘扬“三个精神”，加强产品创新、锻造产品能力、构筑产品生态、打造“产品雁阵”，满足人民美好数字生活需求、赋能各行各业转型升级、助力经济社会高质量发展。一是弘扬创新精神丰富“产品库”，面向个人、家庭、行业三大领域布局新赛道，满足信息消费、智慧家庭和千行百业上云用数赋智需求。二是弘扬工匠精神增强“产品力”，进一步强化产品全生命周期管理，致力做优体验、做强集成、做大规模；三是弘扬开放精神锻造“产品链”，持续以“技术+资本+产业”深度融合为重点，丰富数智产品生态。推出百亿产品研发计划、百亿产业投资计划、百亿智联万家计划、百亿权益领航计划。

中国移动市场经营部孙世伟副总经理作了题为“融创数智新精彩，共谱产品新未来”的主旨演讲，详细介绍了中国移动在产品发展上“布局新赛道、打造新产品、创造新模式、共建新生态、发布新政策”的思路和内容。

本次论坛集中展示了中国移动产品领域在思路创新、能力创新、生态创新等方面的最新成果，集中进行了中国移动新通话首呼暨联创中心成立、移动爱家生态合作计划、权益生态百亿领航计划三项重磅发布。

论坛上，里约奥运女排冠军魏秋月拨通了全球首通基于DC商用网的新通话，创下了新通话领域的又一关键“里程碑”。新通话的升级迭代将为用户带来超清、智能及交互的全新体验，融合了媒体能力和数据交互能力的丰富应用及开放的新通话生态环境，为用户提供丰富的通话新服务。

移动爱家生态合作计划的发布标志着中国移动将充分发挥自身能力，开放入口、连接、渠道、数据、AI、内容六大能力，全面赋能生态合作伙伴，共同打造互惠互利的合作生态。

权益生态百亿领航计划全面升级中国移动权益合作生态，打造跨业态、多模式、分梯度的新型合作体系。未来通过超100亿的合作资源投入，依托中国移动数字生活超市，融合新生态、融通新渠道、融智新运营。

来自央视网、清华大学、华为公司、科大讯飞、芒果TV、中盾安信、美图等众多业界合作伙伴出席论坛并围绕人工智能、元宇宙、云计算、数字身份、权益合作、智慧家庭等热门议题做了精彩分享。

“双桨单舟总争渡，千帆竞发渡江海”，中国移动将坚守“做最容易合作的伙伴”的初心，把握数智化融合发展的新机遇，加快产品创新发展，为中国式现代化贡献数智力量。（李文）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经