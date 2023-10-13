原标题：“银”领长三角｜设立千亿专项信贷额度 上海银行金融之力助推长三角绿色发展

推进长三角一体化和绿色低碳发展，都是重大国家战略。10月12日，上海银行携手桑坦德银行在苏州共同举办“聚新而上 绿动未来”金融助力长三角绿色低碳产业高质量发展推进会。会上，上海银行宣布设立未来三年共1000亿元专项信贷额度，用于支持长三角地区新能源和绿色低碳产业发展；通过打造专属额度、方案、服务、团队和配套，助力长三角绿色低碳产业高质量发展。

苏州市政府副秘书长金晓虎、地方金融监督管理局局长谢善鸿，上海银行行长朱健，桑坦德银行亚太区首席执行官孔旭洪，国家发改委能源研究所可再生能源中心主任赵勇强，以及协鑫集团、天合光能、金风科技、万帮数字能源、亨通光电等风电、光伏、储能领域知名企业出席本次活动。

做好“三个融入” 推出“五项专属举措”

长三角地区以全国1/26的面积、1/6的人口，创造了全国1/4的GDP，全国“经济压舱石、发展动力源、改革试验田”的作用愈加凸显，成为发展最活跃、创新能力最强的区域之一。特别是近年来，在长三角一体化和绿色低碳这两大战略引领下，中央和长三角三省一市先后出台长三角生态绿色一体化发展22条、支持长三角生态绿色一体化发展若干政策措施17条、长三角国际一流营商环境建设行动方案24条等多项利好政策，长三角地区经济发展活力蓬勃、绿色低碳产业空间广阔。

“我们举办此次活动，就是为了更好地融入区域经济、融入绿色产业、融入广大企业”。上海银行行长朱健表示，在国家“双碳”战略指引下，长三角以生态绿色一体化发展示范区建设为突破，打造城市群“创新绿核”，全域绿色低碳产业快速发展。特别是作为国家低碳试点城市，苏州坚持推动产业绿色化、绿色产业化，大力发展新能源、节能环保等产业，经济的绿色底色愈发鲜亮。作为扎根长三角地区的金融机构，上海银行有责任也有动力更好地融入长三角绿色低碳产业。

作为上海银行全面战略合作伙伴，桑坦德银行亚太区首席执行官孔旭洪在致辞中表示，桑坦德银行与上海银行在苏州携手举办活动，希望能以金融助力长三角地区的绿色及低碳的发展。全球已经形成紧密合作的一体，中国的可再生能源行业将立足国内、放眼世界，给全世界的绿色低碳及永续化发展带来积极、重大的影响。桑坦德将运用专业的金融知识、对核心市场的深入了解以及一体化、全方位的服务，助力这些企业的全球化发展。

据悉，上海银行将携手桑坦德银行，整合境内外资源，以此次活动为契机，推出“五项专属举措”，为广大绿色低碳客户提供更具价值和效率的服务，全面助力长三角地区绿色低碳产业高质量发展。

设立专属额度。未来3年上海银行将设立1000亿元专项信贷额度，用于支持长三角地区新能源和绿色低碳产业发展，不断延伸绿色金融“服务圈”，拓展绿色低碳的“朋友圈”。

形成专属方案。依托上海银行“绿色金融+”产品服务体系，聚焦细分领域客户需求和痛点，并联合桑坦德银行等合作伙伴，发挥各自优势，根据企业不同需求形成定制化解决方案。

提供专属服务。围绕客户在长三角区域内跨区域经营的需求，提供结算便利承诺，探索跨行、跨区域开户结算等服务，致力于构建长三角金融“包邮区”。

成立专属团队。在长三角地区各分行成立绿色金融专班，聚焦风电、光伏、储能、新能源汽车等领域企业，主动对接客户金融需求，实现百分百“触达客户”、百分百“回应诉求”。

打造专属配套。在长三角地区打造10家绿色金融特色支行，在营销、风险、考核上探索差异化配套政策，形成可复制推广的绿色金融服务经验。

“12345”行动方案 提升金融服务长三角一体化能级

在推进会上，上海银行宣布将以“新、快、深”为目标，更好地助推绿色低碳发展。其中，“新”体现在将良好的创新环境、广大企业的创新行动和银行的创新能力相对接，创造更多的绿色金融服务案例；“快”体现在以客户为根本，以效率为核心，统筹资源、提速推动，使服务提效升级；“深”体现在该行将以深度的发展实践和深厚的服务基础，与长三角绿色低碳企业共谋发展。

2023年是长三角一体化发展上升为国家战略五周年。5年来，上海银行加强顶层设计，在发展规划、机构设置、资源配置、特色金融等方面，不断提升金融服务长三角一体化能级。截至2023年6月末，该行长三角地区对公贷款占比73%、个人贷款占比达82%。

早在2019年，上海银行就成立长三角一体化业务推进委员会，明确服务长三角一体化国家战略的业务推进工作方案及重点工作任务。后续制定“上海银行服务长三角一体化建设行动计划”，打造“12345”行动方案：即一种能力，提升数字化经营能力；两个平台，发挥长三角国资国企联席会议和长三角城商行联席会议合作优势；三大片区，聚焦长三角绿色示范区、临港自贸新片区、虹桥商务区建设；四类服务，落实结算同城化、操作同城化、公共服务一体化及城市圈经营同城化；五项金融，打造普惠、供应链、民生、科创、绿色特色金融服务。

在机构设置方面，作为扎根长三角的国有银行，截至2023年6月末，上海银行在长三角地区持牌机构共283家，占全部分支机构的83%，较2018年末上升13家。2023上半年，长三角生态绿色一体化发展示范区的苏州汾湖支行以及南京分行下属二级分行泰州分行相继开业，该行区域内服务深度进一步提高。

近年来，上海银行着力打造“绿色服务+”产品体系，围绕低碳新赛道产业发展规划，加大绿色金融服务能力和创新力度。针对绿色产业发展的痛点、难点，通过成立专门委员会、建立专业部门，统筹资源、提速推动，并以科技驱动管理，创新绿色产品，优化业务流程，使服务提效升级。综合运用绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色消费金融等，为企业提供一站式综合服务。截至目前，该行绿色贷款规模超900亿元，连续两年增速在100%以上；绿色债务融资承销规模居城商行首位。（黄路）

(责编：曹淼、李源)

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