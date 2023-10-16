人民网记者 李楠桦 王连香

1978年，改革开放的春雷震响在古老的东方，一扇扇大门渐次打开，全球资金、人才纷纷涌入广州，重新激活了这座千年商都的开放基因。

1993年，伴随着改革开放的春风，有着百年品牌历史的美赞臣来到中国，并随着黄埔区的第一家中国工厂破土兴建，从此在广州扎根。

1993年，美赞臣正式进入中国。受访者供图

“1994年，大学毕业后我就进入美赞臣工作。”工程师方向峰在美赞臣中国广州生产基地一直工作至退休，她回忆，“公司在建厂房时就分了很多区域，比如有专用的空调洁净系统等。”

据了解，广州生产基地在设立之初便以制药行业的GMP（良好作业规范）标准进行厂房设计和质量管理。1995年，该基地正式投产，通过全程安全质量管理体系，实现了婴幼儿营养国际品牌“中国制造”。

“质量不是检验出来的，是生产出来的。”美赞臣中国广州生产基地厂长席劲松介绍，这些年来，工厂在微生物控制、员工生产行为、环境监控等标准方面，甚至比医药行业还要高。

只有坚持高标准，才能确保优质量。席劲松说：“对质量要像镭射一样集中，我们不希望这张百年企业这个牌子砸在自己手里。”

因改革而生，因开放而兴。回望这30年的发展，美赞臣中国与改革开放的前沿地广州一直惺惺相伴。

“广州经济技术开发区第一个提出，要以条例的形式明确技术引进优惠扶持方面的政策支持，这对外资来说是一个利好。”广州开发区党工委委员、管委会副主任代新祥告诉人民网财经。

从改革开放初期广州率先进行价格闯关，推进流通体制改革；到广州商务系统积极践行“无事不扰，有求必应”。优渥的营商环境，吸引更多外资企业在此生根发芽。

“广州市各职能部门都为美赞臣提供了很好的孕育环境，同时给予了极大的帮助和支持。”美赞臣中国总裁朱定平表示，广州是一片热土，如果用一个词去形容它，那就是“包容”。

广州市国际投资促进中心副主任李峰介绍，今年以来，广州已陆续建立了外商投资企业的服务直通车和外资工作专班等平台，来保障外资企业物流的通畅。此外，广州在协同各部门共同服务的基础上，还将协助解决外商投资企业在落户过程中遇到的困难。

2021年，美赞臣成为本土化独立运营的国际品牌。受访者供图

美赞臣中国与广州共同成长的故事，是改革开放45年来，外企在华发展的一个缩影。

2021年，在国内资本的加持下，美赞臣完成了由外资企业转向国际品牌本地化独立运营的华丽蜕变。

在朱定平看来，从全球企业的中国分部转变为中国本地化独立运营的公司，可以更快速地理解中国消费者，并满足他们的需求。

为何国内资本会如此看重这个国际品牌？春华资本集团董事总经理肖婧婧告诉人民网财经，春华资本对美赞臣中国的并购，是看中了这个品牌的百年历史，以及在国际市场上取得的成功。

对于美赞臣中国的发展规划，她表示，需要在投资的基础上，为它做更全面的数字化赋能。

向数字化要新动能、向深化改革要新活力。广州南沙将数字化作为其打造区域优势的重要抓手，美赞臣中国瞄向的赛道与广州南沙的战略路径不谋而合。

2022年，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《南沙方案》），旨在将广州南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。

“《南沙方案》发布以后，来签约的第一批企业就包括美赞臣。”广州市南沙区政协副主席、商务局局长谢晓晖介绍，美赞臣在本土化运营后，它的发展战略和《南沙方案》的落地相契合，双方很快就拟定合作协议。

朱定平表示，广州南沙以面向全球的视角，在数字化基建方面做了大量的准备工作，我们也希望通过双方合作，进行数字链的互联互通。

立足湾区、面向世界，踏上新征程，美赞臣中国也站上了新起点。

朱定平希望能借助粤港澳大湾区的区位优势，立足中国，面向中国市场、面向全球，为消费者创造价值。“希望我们能够利用好的理念和研发能力进行高标准的生产，为消费者交付更高品质的产品，创建更加共生共赢的商业模式。”他说。

随着粤港澳大湾区建设的加速推进，广州这片承载着改革开放使命的“热土”正赋能中国，辐射世界，并将继续在中国改革开放巨篇中画下浓墨重彩的一笔。

“广州开发区经过40年的努力，从投资的热土变成了投资的沃土，时间经验证明，开发区的对外开放是成功的。现在热诚欢迎全球投资者来广州开发区投资兴业。”代新祥诚邀外企落户广州开发区。

中国宏观院国土开发与地区经济研究所综合研究室主任、研究员贾若祥指出，粤港澳大湾区可以说是国家构建新发展格局的主枢纽。通过粤港澳大湾区的建设，可以打造面向国际市场，国际一流的创新中心，为高质量发展提供源源不断的动力。

对于未来，谢晓晖充满希望，他表示，中国改革开放会继续迈向更高的台阶，面向更广阔的世界。（杨虞波罗对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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