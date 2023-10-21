人民网北京10月21日电 （黄盛）据证监会消息，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，证监会结合监管实践，对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称《现金分红指引》)，以及《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)现金分红相关条款进行了修订，并向社会公开征求意见。

具体来看，《现金分红指引》主要涉及上市公司七个方面，分别为：对不分红的公司加强披露要求等制度约束，督促分红；对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业；鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次；加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红；鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次；新增对中期分红的完成时限要求；引导公司在章程中制定分红约束条款，防范企业在利润不真实、债务过高的情形下实施分红导致风险。

据介绍，近五年来，A股上市公司累计分红8.2万亿元，年度分红金额已开始超过当年股权融资额。其中，2022年共有3291家沪深上市公司进行了现金分红，分红金额2.1万亿元，其中面向境内投资者分红1.6万亿元，同比增长22.7%，分红家数占比67.1%，股利支付率（32.5%）和股息率（1.97%）与全球主要资本市场相比处于中上游水平。

证监会表示，近十年来，上市公司分红金额年化平均增长13.3%，高于同期净利润增速（约10%）；分红习惯逐步养成，分红上市公司家数占比由十年前的50%左右提升至70%左右，连续5年分红的公司占比由20%提升至48%；分红特征总体与企业发展阶段相适应，不同板块、不同行业企业分红水平有所差异，但与境外成熟市场相比，分红均衡性、及时性、稳定性还有待进一步提升，投资者获得感有待增强，还有个别公司异常高比例分红，可能损害偿债能力和持续经营能力，需要及时引导规制。

另据了解，沪深证券交易所也将同步修改完善上市公司规范运作指引，明确操作性要求。其中，深交所修订了主板、创业板规范运作指引涉及现金分红相关条款并对外征求意见，引导上市公司进一步提高分红水平、增加分红频次、规范分红行为，推动优化分红方式和节奏。上交所也拟对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号-规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》涉及现金分红相关条款进行修订，并向社会公开征求意见。

(责编：王连香、吕骞)

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