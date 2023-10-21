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前三季度国民经济持续恢复向好 专家：全年GDP增速或超预期

2023年10月21日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者许维娜）国家统计局日前发布数据显示，经过初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）达到913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。其中，第三季度同比增长4.9%，环比增长1.3%。

在三季度的经济数据中，有哪些亮点值得关注？如何解读这些数据？光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受记者采访时表示，前三季度GDP环比有所加快，反映出经济修复动能增强。从需求复苏进度和市场供求情况来看，全年物价将保持温和。

周茂华分析称，按照目前的经济修复态势，全年GDP增长有望超过年初设定的5.0%全年目标。另外，四季度经济动能有望进一步增强，主要涵盖四方面有利条件：一是消费有望进一步恢复；二是固定投资增速有望加快；三是外贸出口改善。

对于四季度经济增长前景以及全年经济增长发展。交通运输部科学研究院信息中心副主任周健表示，第三季度经济增速好于预期，预计全年经济增速将达到5.4%左右。目前的趋势在四季度基本上可以延续。据此测算，今年全年GDP增速可以达到约为5.4%左右。

尽管经济运行恢复向好，但仍需关注内外部环境需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等问题。

周茂华认为，突出表现有以下几方面：一是第三季度国内消费表现强劲，固定投资稳定增长，外贸保持韧性。然而，经济复苏的结构仍不够平衡；二是服务消费恢复良好，商品消费的复苏速度有所加快，但相对滞后且消费表现仍低于预期水平；三是房地产投资继续对经济增长促进作用不明显，外需前景仍面临不确定性。

“虽然近几个月主要宏观经济指标出现了改善，但还远远没到喘口气、歇歇脚的时候，仍需把稳增长摆在最重要位置，着力解决存在的突出矛盾和问题，持续加大政策支持力度。”周健强调，特别是要努力帮助市场主体恢复“自我造血”功能，为稳就业进而吸纳更多就业打下坚实基础，为推动经济加快回归潜在增长率水平提供重要保障。

(责编：王连香、吕骞)
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