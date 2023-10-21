王绍绍

在阿根廷南部丘布特省马德林港郊区，中国企业投资建设的罗马布兰卡风电场的“巨型风车”不停旋转，成为当地的一道亮丽风景线。顺应国际绿色低碳发展趋势，共建“一带一路”绿色发展正从愿景变为现实。

近日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛在北京举行。论坛围绕“共建绿色丝路 促进人与自然和谐共生”主题，分享生态文明和绿色发展的理念与实践。

绿色低碳技术创新

持续释放发展动能

在摩洛哥东南部的瓦尔扎扎特市，努奥光热电站为超过百万户摩洛哥家庭提供了清洁能源。努奥三期项目采用塔式太阳能聚热发电技术，利用7400面巨型定日镜时时追踪太阳聚热发电，其248米高的光塔和单个面积达178平方米的定日镜均为世界之最。

中国是全球绿色低碳技术创新的重要贡献者，在共建“一带一路”的过程中，中国与共建“一带一路”国家持续推动绿色基础设施建设，绿色丝绸之路建设创新提速。

绿色技术的应用为绿色低碳转型提供支撑动力，也为共建“一带一路”高质量发展注入绿色动能。作为丝绸之路的枢纽要地，甘肃省白银市地处黄河上游，是中国规模最大的多品种有色金属工业基地。为推动有色金属产业绿色低碳发展，中信国安在白银市实现创新性“白银炉”与现代“闪速炉”优势互补，湿法炼锌建成世界第一大焙烧炉，推进冶炼技术规模全面提升。同时，中信国安与秘鲁、赞比亚等国进行资源合作，拓展“全球朋友圈”，促进了绿色低碳循环经济共同发展。

“随着全球生态环境问题日益凸显，绿色发展成为各国实现可持续发展的重要共识。”中国国际经济交流中心世界经济研究部研究员逯新红认为，绿色“一带一路”建设将生态文明建设和绿色发展理念贯穿整个过程中，通过推广绿色技术、促进绿色投资、推动低碳发展等方面的实践，为全球可持续发展注入了新的动力和活力。

绿色发展理念引领

共绘高质量发展图景

南美国家厄瓜多尔的森林覆盖率超过68%，有着“地球之肺”的美誉。在雨林区块钻井生产过程中，中国石化优化绿色生产技术，实现测井、录井、固控、岩屑回注等技术服务均衡发展，在提高工作效率的同时保护当地雨林，守护“地球之肺”。

在共建“一带一路”过程中，中国始终注重将绿色发展理念贯穿其中，在努力实现自身绿色发展的同时，与共建“一带一路”国家和地区围绕绿色发展开展了领域广泛、内容丰富、形式多样的交流与合作。

十年来，中国与共建“一带一路”国家携手打造，形成了一批绿色发展项目：阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站项目极大缓解了当地电力负荷紧张状况，埃塞俄比亚的阿达玛风电项目有力推动当地经济发展，巴基斯坦塔贝拉水电站为当地提供清洁绿色的水电资源……以绿色发展理念为引领，共建国家互学互鉴、携手合作，促进了经济社会发展与生态环境保护相协调。

中国人民大学国际关系学院教授、国发院副院长兼欧亚研究院执行院长许勤华表示，绿色发展理念成为共建“一带一路”国家乃至全球广泛共识。随着绿色顶层制度设计不断完善、绿色务实合作持续拓展深化，绿色“一带一路”的理念更加深入人心，为推进共建“一带一路”国家乃至全球环境治理与合作注入了新活力。

据了解，中国已与31个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，与超过40个国家的150多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟，广泛搭建了绿色交流与合作平台。

绿色成果共享共用

推动共建丝绸之路

“从肯尼亚加里萨郡的光伏电站到南非的德阿风电项目，再到拉美国家街头的新能源汽车，在中国企业的帮助下，一批批清洁能源和绿色发展的项目在很多共建国家落地，成为引人注目的绿色标识。”

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行的吹风会上，生态环境部国际合作司司长周国梅表示，绿色“一带一路”建设已经成为落实全球发展产业、全球安全倡议、全球文明倡议、构建人与自然生命共同体的重要载体。

10年间，中国与32个国家建立“一带一路”能源合作伙伴关系，在太阳能发电、风电、水电、热能等领域，与全球超过100个国家和地区开展合作，为共创美好未来注入绿色发展的强劲动力。

中国与共建“一带一路”国家积极开展“一带一路”绿色发展政策对话，分享和展示绿色发展理念和成效，增进绿色发展共识和行动，努力建设资源节约、绿色低碳的丝绸之路，为保护生态环境、实现碳达峰和碳中和、应对气候变化作出重要贡献。

以生态之美描绘美美与共图景，以合作之力共创人类美好家园。十年来，中国充分发挥在可再生能源、节能环保、清洁生产等领域优势，深化绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域务实合作，推动绿色“一带一路”合作蓬勃发展。绿色正成为共建“一带一路”的鲜明底色，让共同发展繁荣之路越走越宽广。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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